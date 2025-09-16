Aún hay plazas para el stand de Impulsa en Agropec

Gijón Impulsa ofrece un espacio dentro de su stand para la próxima edición de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec), que tendrá lugar del 26 al 29 de septiembre en el Recinto Ferial "Luis Adaro". Esta oportunidad, abierta hasta mañana, día 17, permite participar como expositores a aquellas iniciativas del municipio, preferentemente que no superen los cinco años de vida, y que desarrollen una actividad relacionada con la temática de las ferias, para que puedan dar a conocer sus productos y servicios.

Agropec es una de las ferias agropecuarias más relevantes a nivel nacional y un punto de encuentro para los profesionales del sector, convirtiéndose en una muestra muy relevante cada año dentro del panorama nacional.