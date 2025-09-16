Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aún hay plazas para el stand de Impulsa en Agropec

Gijón Impulsa ofrece un espacio dentro de su stand para la próxima edición de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec), que tendrá lugar del 26 al 29 de septiembre en el Recinto Ferial "Luis Adaro". Esta oportunidad, abierta hasta mañana, día 17, permite participar como expositores a aquellas iniciativas del municipio, preferentemente que no superen los cinco años de vida, y que desarrollen una actividad relacionada con la temática de las ferias, para que puedan dar a conocer sus productos y servicios.

Agropec es una de las ferias agropecuarias más relevantes a nivel nacional y un punto de encuentro para los profesionales del sector, convirtiéndose en una muestra muy relevante cada año dentro del panorama nacional.

