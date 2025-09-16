La ilustradora Vera Galindo hará el mural en el dique de Lequerica

La propuesta presentada por la ilustradora zaragozana Vera Galindo ha sido la que ha obtenido la mayor puntuación en el concurso abierto por la Autoridad Portuaria de Gijón para pintar un mural en el dique de Lequerica (Santa Catalina) en el Puerto Deportivo de Gijón, por 18.000 euros.

El jurado ha valorado que la obra que ha propuesto, titulada "Ye marineru", destaca por su vinculación no sólo con el Puerto, sino también con la ciudad y, particularmente, con el cercano barrio de Cimavilla. También que la temática elegida fomenta valores de convivencia, inclusión e igualdad, además de valorar su calidad artística y un diseño con un lenguaje propio.

El jurado no tuvo fácil su decisión. Así, quiso destacar la calidad de las cuatro propuestas que se presentaron a este concurso. Las otras tres a cargo de Alberto Díez ("Lírica marina"), Fabián Bravo ("Raíces") y Manuel Vega ("Puerto vivo").

El jurado estuvo integrado por el conservador de arte antiguo del Museo de Bellas Artes de Asturias, Gabino Busto Hevia; la directora del Museo Barjola, Lydia Santamarina Pedregal; la coordinadora de exposiciones y residencias de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Patricia Villanueva Illanes, y el responsable de relaciones institucionales de la Autoridad Portuaria de Gijón, que ha ejercido de presidente del jurado, José Luis García Lorenzo.

Como secretaria del jurado, con voz pero sin voto, ejerció Lucía García Argüelles, asistente a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón.

La adjudicación del contrato está pendiente de que la ilustradora zaragozana presente ahora la documentación que le requiere el Puerto.

La convocatoria de este concurso busca no sólo embellecer el dique de Lequerica, sino también reflejar el vínculo entre el Puerto de Gijón, su gente y su historia. El mural será una pieza de arte público que formará parte de los esfuerzos por revitalizar el espacio portuario, integrando la historia industrial, con el arte y la cultura como elementos clave de su desarrollo.

Este mural se enmarca dentro de las acciones promovidas por la Autoridad Portuaria de Gijón para fomentar la integración puerto-ciudad.