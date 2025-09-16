El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: "Era necesaria"

Impulso a relevantes proyectos en El Llano. La colocación de vallas en una zona del parque de La Serena, acotada para acoger las casetas de obra, sirvió ayer para el arranque "efectivo" de los trabajos de pacificación del entorno de La Escuelona, que acometerá la firma Arposa 60 y que tendrán una duración aproximada de un año. El plan, con un coste de 2,5 millones de euros a financiar por Ayuntamiento y Empresa Municipal de Aguas (EMA) –que había comenzado su parte de la actuación hace unas semanas–, ganará velocidad a principios de octubre, con la pavimentación de la calle Eleuterio Quintanilla, donde, entre Severo Ochoa y la avenida Schulz, se cambiará la distribución de los aparcamientos, de cordón a batería. Se pasará de dos carriles de circulación a uno. "El objetivo fundamental es pacificar el entorno escolar", afirmó Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, tras un recorrido que incluyó esa zona de La Escuelona y las obras de construcción de la futura escuela infantil del Llano, que concluirán en junio de 2026.

El proyecto, que busca convertir el parque de La Serena en una gran plaza central del barrio, contempla un único vial de circulación. "Hay mucha afluencia de niños y queremos aumentar las zonas peatonales y asistenciales y mejorar la estética", indicó Gilberto Villoria. El acopio de material se realizará en las dos bolsas de aparcamientos existentes en Eleuterio Quintanilla, mientras que las primeras labores serán en la calle Adolfo Vega, de renovación de los servicios abastecimiento.

En la red autonómica de escuelas de 0 a 3 años se integrará la escuela que está levantando Ferrovial. "Surgió un problema con el terreno que nos obligó a hacer una modificación en la cimentación, con un incremento del presupuesto en casi un 8 por ciento", aseguró Gilberto Villoria. No obstante, el edil forista resaltó que ese reajuste no implica un aumento de plazos, por lo que el centro educativo estará listo para entregar al Principado en junio de 2026. El interés general justifica que, pese a las dificultades, no se suspendan las obras, que darán lugar a una escuela con seis aulas. Ensalzó Villoria el "esfuerzo importante" del gobierno en El Llano. Al margen de los proyectos de la escuela infantil y la pacificación en el entorno de La Escuelona, en el marco del contrato de conservación viaria están en marcha trabajos de pacificación en pasos de peatones de la avenida Schulz por un importe de 400.000 euros: "Con esas tres obras, estamos invirtiendo en El Llano 6,3 millones".

La escuelina, lo más ansiado

Arancha Sánchez, presidenta de la asociación vecinal La Serena, y Begoña Ferrín, presidenta en su caso de la asociación "El Fumeru" de El Llano, formaron parte de la comitiva que visitó ambas zonas de obra. "Son actuaciones muy demandadas desde hace muchos años, sobre todo la escuelina", señaló Sánchez. "No solo son importantes, sino necesarias", subrayó Begoña Ferrín, que reivindicó que el barrio requiere de "un espacio adecuado y amplio, como el que se está haciendo", en referencia a una escuela cuya primera piedra se colocó en diciembre de 2024, en un simbólico acto con la presencia, entre otros, de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y de la, por aquel entonces, consejera de Educación, Lydia Espina.

"Todo lo que sean mejoras para el barrio siempre es positivo", aseveró Arancha Sánchez, que remarcó que el aparcamiento es uno de los desafíos a resolver en El Llano. "La mayoría de quejas que recibimos es por ese tema, cada vez hay más coches", manifestó. Concuerda Begoña Ferrín. "Hay una escasez de plazas terrible", sostuvo.