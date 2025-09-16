"En movilidad Gijón sigue anclada en el siglo XX", afea la FAV

"Gijón sigue anclada en el siglo XX en movilidad. Hemos vivido un retroceso en esa materia y es el momento de cambiar". Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de Gijón, hacía esta contundente reflexión en el acto de presentación en el Ayuntamiento del denominado primer fin de semana de la movilidad vecinal que, bajo el lema "Una movilidad para todas", tendrá lugar el próximo fin de semana en Gijón coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.

"Desde 1991 el movimiento vecinal gijonés, que fue pionero en participar en lo que empezó como Día sin coche, lleva hablando de transformar la movilidad y nos hemos movido para que esta ciudad cambiará pero 25 años más tarde seguimos en el mismo paradigma", sentenció un Cañete que recordó, por ejemplo, la polémica que genero la eliminación del tráfico privado en Schulz "que ahora nadie pone en duda porque a la compra no se va en coche", que denunció la desaparición del Foro de Movilidad "que era un gran instrumento con la participación de 80 entidades y se dejó caer", y que hizo un alegato a favor de la peatonalización como "modelo fundamental para la transformación de la ciudad". Escuchando todas estas críticas estaba el edil de Movilidad y Tráfico, el forista Pelayo Barcia, que ejerció de anfitrión de un acto donde estuvieron también el exportinguista Cote y la jugadora del Telecable, María Igualada, que participan en el proyecto vecinal.

El apoyo de las jugadores del Telecable y de Cote

Los actos de la programación organizada por los vecinos tendrá su epicentro en los Jardínes del Náutico y parte de la organización compartida de la FAV y Cavastur (Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias), que lidera la gijonesa María José Cuervo. El sábado la actividad, más allá del acto institucional se apertura, se centra en varias mesas redondas y actividades lúdicas y será el domingo cuando tenga lugar el evento central con una marcha titulada "Gijón respira", a encabezar por Cote y las jugadores del Telecable, con ida y vuelta del Náutico a la "Lloca" del Rinconín. Una actividad que conllevará cortes de tráfico en el Muro para poder garantizar la seguridad de los participantes y a la que se suma Emtusa poniendo un autobús eléctrico a disposición de quien no quiera ir andando, en patinete o bici.

El programa municipal

La propuesta vecinal coincide, en parte, con la programación que ha organizado de manera directa el Ayuntamiento para unirse a la Semana Europea de la Movilidad. La programación municipal arranca hoy con un taller de reparación de bicicletas y actividades en el parque infantil de tráfico y acaba el lunes, Día Europea sin coches, con el corte al tráfico de un tramo de la calle de Los Moros –entre Jovellanos y la plaza del 6 de Agosto y entre las 9 y las 22 horas– para facilitar su uso como espacio de convivencia ciudadana.