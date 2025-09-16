La obra de la depuradora de La Reguerona eleva a los 70 millones la inversión en saneamiento

El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán cifró ayer en 500 millones de euros la inversión del Ministerio en Asturias en materia de saneamiento y abastecimiento de agua "sumando el conjunto de previsiones en obras ejecutadas, obras en ejecución y proyectos que en estos momentos están en marcha para su licitación o redacción del proyecto", atribuyendo esa inversión ejecutada o en ciernes "a este periodo de gobierno". Lo hizo durante la entrega al Principado de las obras de modernización de la depuradora de La Reguerona, en la que el Ministerio invirtió 18 millones de euros a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Las nuevas instalaciones pasaron ayer mismo a estar gestionadas por la EMA.

Jesús Solís explica a los asistentes las mejoras en la línea de agua de la depuradora del oeste. | MARCOS LEÓN

De esos 500 millones, 300 son inversiones en saneamiento, depuración y restauración o mantenimiento de cauces. Otros 200 van a ir dirigidos al ciclo de abastecimiento de agua, para garantizarlo ante el escenario de cambio climático. Una parte sustancial de las inversiones se financian con fondos europeos. Morán señaló que con estas inversiones "abordamos una senda de certidumbre" para los próximos 25 años.

En Gijón, sumando la de La Reguerona, la inversión ya asciende a unos 70 millones de euros, incluyendo la nueva depuradora del Pisón. Las mejoras en el río Piles y la digitalización del ciclo del agua son otros asuntos que citó. Las inversiones en La Reguerona permiten que la instalación que antes eliminaba un 65 por ciento de la contaminación de las aguas fecales ahora las sanee por encima del 90 por ciento antes de su vertido al mar a través del emisario submarino de Aboño. Un emisario cuyo proyecto de mejora se está redactando y estará listo en febrero. La Reguerona depura el agua residual del oeste de Gijón, de parte de Carreño y trata los lodos de la de El Pisón. La inversión incluye nuevos filtros para eliminar olores.

Morán quiso agradecer expresamente la colaboración vecinal –asistió al acto Virgilio Herrero, de la asociación vecinal de Jove– ya que "esa comprensión en muchos casos es muy importante para no detener los procesos de ejecución de obras".

La jornada de ayer fue una muestra de colaboración entre las tres administraciones, como señalaron tanto Hugo Morán como el portavoz del gobierno local de Gijón y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, como la directora general del agua del Principado, Vanesa Mateo.

"Esta es una buena mañana al haberse concretado la reforma de esta instalación por la que llevamos esperando mucho tiempo", señaló Martínez Salvador, quien también enumeró otros proyectos pendientes de la administración central en Gijón como la estación intermodal, la reforma de la avenida Príncipe de Asturias, suelo para construir vivienda y lugares de esparcimiento en Jove o dotación de agua y alcantarillado en los nuevos desarrollos de Nuevo Gijón.

Lobo y energía

Vanesa Mateo, además, recordó que "en el sistema de Gijón, el Principado de Asturias invierte 8,7 millones de euros al año" de los 60 que destina al mantenimiento en toda Asturias, incluyendo las pequeñas depuradoras.

Por otra parte, Hugo Morán señaló que el Estado tiene pendiente una reunión con la Comisión Europea a raíz de la oleada de incendios en el noroeste para valorar el impacto económico en la población que vive en estos territorios y en el medio ambiente, incluyendo la afección al lobo. También apuntó que Asturias "requiere una especial atención" en la planificación energética de España "y la evaluación ambiental de los proyectos, la secretaría de estado de energía nos pone muchos deberes respecto a esta comunidad autónoma".