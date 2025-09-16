Un pleito de Adif al Principado pone fin al plan para que Ence usara El Musel

Que el convenio de 2010 entre Ence, el Principado de Asturias y Feve (absorbida ahora por Adif) para construir un ramal ferroviario que permitiera a la empresa papelera exportar su producción por El Musel parecía estar muerto, pese a los millones que se invirtieron en una obra inacabada, lo había apuntado ya la propia empresa cuando en 2015 renunció al proyecto y en 2019 declaró que la obra "no tiene sentido económico". Lo hizo años después de apostar por el puerto gallego de Ribadeo, a donde llega su mercancía en camión. Ahora, un pleito contencioso-administrativo interpuesto por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) contra el Principado de Asturias ha venido a certificar el acta de defunción de aquel proyecto que se negoció en 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado una reclamación de Adif contra el Principado para que le abonara 7.054.999,80 euros y procediera a la recepción de las obras inacabadas del ramal. El tribunal también insta a las partes a que procedan a la extinción y liquidación del convenio en el seno de la Comisión de Seguimiento del mismo, esto es, contando también con Ence.

En lo que sí coincidían el organismo dependiente del Ministerio de Transportes y el Principado, en su argumentación ante los tribunales, es que el convenio de 2010 ha perdido vigencia y lo que procede es su liquidación. Suscrito tras un protocolo previo de 2008, respondía a un contexto en el que la papelera planeaba aumentar su producción de 300.000 a 500.000 toneladas anuales de pasta de celulosa, de las que 420.000 se exportarían al norte de Europa. Contar con un acceso directo de la fábrica a la red de ferrocarril era clave para que cuadraran los números para exportar por El Musel, en vez de por el más cercano puerto gallego de Ribadeo, que ya venía utilizando y al que lleva su mercancía por carretera.

La estimación de tráficos

En El Musel, donde la empresa llegó a elaborar un proyecto para unas instalaciones especiales para su mercancía en el segundo espigón, se estimaba que los tráficos que se podían captar alcanzarían las 700.000 toneladas anuales, incluyendo importaciones de madera para la fábrica.

El convenio establecía que el Principado aportaría un máximo de 3,5 millones de euros para la construcción del ramal, Feve otros 3,5 millones y Ence 2 millones de euros. En la demanda, Adif indicó que "Ence ha procedido a recepcionar las obras y a abonar su coste". El Principado también pagó, pero no todo lo comprometido. En 2018 el gobierno regional apuntó públicamente que no estaba dispuesto a hacer más desembolsos hasta no saber si ese ramal ferroviario iba a ser usado.

Ahora, una de las cuestiones que se indican en la sentencia, dictada en julio, es que el Principado ya abonó 2,87 millones del máximo de 3,5 a los que se comprometió, motivo por el que rechaza la reclamación de Adif de que le pague 7,05 millones de euros. En la sentencia se apunta que, por tanto, una reclamación por cumplimiento del convenio "no podría superar en el caso del Principado de Asturias los 581.301,54 euros". La obra del ramal inacabado de 1,5 kilómetros iba a quedar en propiedad del Principado, con derecho de explotación por Feve de 50 años. La idea inicial del convenio es que estuviera ejecutada en 2010. La obra sufrió sobrecostes y retrasos.

El Tribunal de Cuentas instó en 2017 a Feve a reclamar a Ence que asumiera el coste del ramal, resaltando que uno de los tramos de la obra estaba paralizada por los reparos de la empresa a la cesión temporal de terrenos en el interior de sus instalaciones. El informe estimaba que la obra, inicialmente presupuestada en 9 millones de euros, podría costar 12. El de Adif contra el Principado no ha sido el único pleito por la obra. En 2022, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Adif a pagar más de 700.000 euros por sobrecostes por paralizaciones y retrasos a la UTE adjudicataria del segundo tramo de la obra.