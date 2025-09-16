El PSOE mira a la Casa Rosada para ubicar a los colectivos de mujeres

Un estudio técnico –con el matiz de que sea "riguroso"– es lo que, vía ruego en comisión, pedirá la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Eva Pérez, al gobierno de Carmen Moriyón para explorar la posibilidad de reubicar la Casa de Encuentro de las Mujeres en el edificio municipal conocido como Casa Rosada. Si esa opción no es válida, el PSOE le plantea al gobierno que abra una negociación con el Principado de Asturias de cara a que esa ubicación sea en el antiguo edificio judicial de la calle Decano Prendes Pando.

Tanto Prendes Pando como la Casa Rosada fueron dos opciones presentadas en su momento a las asociaciones de mujeres de la ciudad. Pérez recordaba ayer que la Casa Rosada fue la opción que les ofreció Moriyón en 2016 tras desechar el colegio Cabrales, la Escuela de Comercio y "el Piñole, la opción a la que ahora se aferra y que no parece la solución".

En el caso de Prendes Pando llegó a haber un proyecto global de uso compartido del edificio entre Ayuntamiento y Principado para actividades sociales que quedó paralizado porque incluía un coste en la rehabilitación del inmueble que el Ayuntamiento aseguró no poder acometer.

"Este ruego trata de evitar un nuevo incumplimiento de la señora Moriyón", sentenciaba ayer Pérez recordando que el compromiso con el Consejo de Mujeres pasa por encontrar un espacio donde estén juntas la Oficina de Políticas de Igualdad y la Casa de Encuentro de las Mujeres con todos sus servicios y actividades.

La portavoz socialista denuncia que el gobierno solo habla de la oficina municipal cuando anuncia su traslado al edificio que ahora ocupa la obra de Nicanor Piñole. "Bajo ningún concepto hay que separar la oficina de la casa de encuentro. Esa unión es la que ha permitido el desarrollo de la cultura feminista en Gijón", concretó la socialista.