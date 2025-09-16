"Nos queda al lado", aplauden los pacientes de Nuevo Roces

Un centro "muy bonito", "muy bien construido" y que queda "al lado de casa". Los primeros pacientes que estrenaron ayer el consultorio periférico de Nuevo Roces, ya oficialmente en funcionamiento, quedaron conformes con una primera jornada de asistencia que saldó sin incidentes, pocas colas y una puesta en marcha que, explica el personal administrativo, exigirá un poco de "paciencia" por parte de los usuarios, ya que el traslado de fichas al nuevo centro se irá tramitando en las próximas semanas.

Una de las consultas recién estrenadas. / JUAN PLAZA

La atención a pacientes como tal comenzó ayer a las once de la mañana. Una hora después, se activaron las consultas de pediatría. La mayoría de la gente llegaba a pie. "Queda al lado de casa. Antes tenías que coger el coche o el autobús y ahora venimos caminando y en cinco minutos estamos aquí", se alegraba Valentín Marrón, un vecino del barrio, que estrenó ayer el consultorio acompañado de su esposa y su hija para hacer los trámites del traslado. "Ahora tenemos centro de salud y dentro de poco harán el centro municipal, así que esto se va llenando de gente y de espacios públicos", aplaudió el vecino, que aseguró que "no hay mucha demora" para pedir citas.

Las doctoras Elena Piñeiro, Paz Cerón y María Caamaño posando en las escaleras que llevan a la primera planta. / JUAN PLAZA

Por ahora, entonces, los vecinos están contentos de esta nueva instalación de 2.400 metros cuadrados, que cuenta con consultas de medicina familiar (con equipos de médica y enfermera), pediatría, trabajo social, atención a la mujer y salud bucodental. Y, por su parte, el equipo de administración del centro se enfrenta a una temporada "complicada" de trámites para asegurarse que todos los pacientes tengan la atención sanitaria necesaria. "El primer día es complicado, porque el centro de salud de Contrueces es un centro con mucha más gente que además ahora absorbe dos periféricos, entonces el proceso de cambio es complejo. Se solapan direcciones y domicilios y tenemos que ir haciendo los cambios de uno en uno. Nos llevará algo de tiempo pero toca tener paciencia", señaló la administrativa Ana Isabel Fernández.

El personal, "con ganas"

El primer día se inauguró sin ninguna incidencia, con poca cola, y con los profesionales listos y motivados para iniciar su jornada en este nuevo centro. "La nueva instalación es muy bonita, estamos contentas y con ganas de ver qué tal funciona todo", señaló la doctora Elena Piñeiro, que previamente trabajaba en el centro de salud de Contrueces, y que con el cambio a Nuevo Roces se trae también a sus pacientes. Estas instalaciones cuentan con alrededor de veintiún profesionales y con la capacidad de atender entre 6.000 y 7.0000 personas, aunque el director del centro de salud de Contrueces, Vega-Camocha y Nuevo Roces, Kike Cimas, señaló que en el barrio viven alrededor de 9.000 personas, según los vecinos, porque no todos están empadronados.

El médico Kike Cimas, responsable del recurso, ayer. / JUAN PLAZA

"Las compañeras que vienen aquí a trabajar son excelentes profesionales y se van a prestar los mismos servicios que teníamos antes. La retinografía por ejemplo y todo lo que es escáner de retina lo seguiremos haciendo en Contrueces, pero se entregarán aquí los resultados", añadió Cimas. Por otro lado, señaló que el centro es "muy bonito y muy bien construido" y que esperan dar "un excelente y buen servicio a la población del barrio, al igual que hacían en el centro de salud de Contrueces". El inmueble, con medios técnicos de "primer nivel", según señaló la semana pasada el presidente Adrián Barbón, contó con una inversión que superó los cuatro millones de euros, y está diseñado de tal manera que permite su ampliación en el futuro.