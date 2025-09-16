El Salón Internacional de les Sidres de Gala se afianza como "motor turístico"

Considerada ya la sidra como un "motor turístico" local y regional, la que será la decimoquinta edición del Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) regresará este año a Gijón, esta vez, a partir del día 25 de este mes en el recinto ferial. "La sidra se ha convertido en un motor turístico que complementa la oferta cultural, patrimonial y natural de Gijón y de toda Asturias, y que además refuerza nuestra estrategia de desestacionalización y de atracción de visitantes durante todo el año", señaló durante la presentación Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón.

Este encuentro sidrero, donde los asistentes se encontrarán la sidra en todos sus formatos, fue creado, dijeron ayer los organizadores, con el fin de dar mayor visibilidad a la sidra y a la cultura asturiana entre el público extranjero, así como acercar al consumidor local a la producción internacional y las elaboraciones asturianas que van más allá de la sidra tradicional. También, para fortalecer lazos comerciales y de cooperación entre profesionales sidreros de distintos lugares del planeta.

Sidres de Gala se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial "Luis Adaro" en Gijón, donde los asistentes podrán adentrarse con mayor profundidad en la sidra, gastronomía y cultura asturiana mediante iniciativas como la Ruta’l Quesu y la Sidre o visitas a llagares, sidrerías o pumaradas. Además, el encuentro contará con la presencia de llagareros de diferentes países de Europa (el grupo de asistencia más numeroso), Asia y América.

Por otro lado, la programación de SISGA está "diseñada principalmente para especialistas del sector", pero se reservarán algunas plazas para el público que desee sumarse para poder dialogar con los protagonistas del congreso.

Aun así, dentro de la apretada agenda, el sábado 27 de septiembre tendrá lugar una cata abierta a todo el público en dos franjas horarias diferentes, desde las 11.00 horas a 15.00 horas y de 16.30 horas a 20.00 horas.

La inauguración de esta entretenida actividad cultural y comercial, tendrá lugar el jueves 25 de septiembre a las 10.30 horas y contará con la colaboración de la sidra irlandesa "Stonewell Cider". Tras la inauguración, los invitados visitarán el Museo de la Sidra en Nava, y seguido tendrá lugar una mesa redonda titulada "Turismo vinculado a la sidra y la manzana". Tras estas actividades, podrán disfrutar de una degustación de vermús y compuestas de sidra, y para cerrar la jornada tendrán la actividad "De chigres por Xixón", un itinerario por varias sidrerías emblemáticas de Gijón.

El viernes 26 de septiembre tendrán lugar las visitas al Jardín Botánico Atlántico y al Muséu del Pueblu d’Asturies, y una asamblea anual de "Cider Cities", además de cerrar la jornada con la visita al Museo de la Minería. La jornada del sábado se espera que tenga una gran afluencia gracias a la prueba abierta al público para la cata de sidras. Para cerrar la decimoquinta edición del SISGA, por último, el restaurante Finca el Duque acogerá un "brunch" de gala y la protocolaria entrega de premios.