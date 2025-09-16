Víctor Manuel anuncia el arranque de su nueva gira en Asturias: el 14 de marzo en Gijón
El vídeo de "Solo a solas conmigo" acompaña la salida a la venta de las primeras entradas
Hoy miércoles, a partir de las 11.00 horas en la web oficial de Víctor Manuel (www.victormanuel.es) el cantante de Mieres sacará a la venta las primeras entradas para su nueva gira y su regreso a Asturias. El proyecto "Solo a solas conmigo", single que acaba de adelantar y del que ya se ha estrenado un vídeo en el que se puede ver al cantautor en paisajes muy reconocibles de Asturias, como el Niemeyer, tendrá su primera parada en la región en Gijón, el 14 de marzo de 2026.
Víctor Manuel actuará en la Laboral, despúes de haber estrenado esta gira una semana antes, el 7 de marzo en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela.
El de Gijón será un concierto único donde presentará oficialmente su nuevo disco. "Solo a solas conmigo" toma el relevo de las grandes giras que han marcado su trayectoria y supone, además, la nueva colección de canciones del asturiano desde 2018, cuando publicó "Casi nada está en su sitio".
