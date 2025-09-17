El acusado de distribuir más de 180.000 archivos de pornografía infantil desde Gijón: "Solo descargaba los que eran de ‘lolitas’"

"Nunca tuve la intención de que lo que yo viera se pudiera traspasar a otra gente. Nunca intenté hacer daño a nadie, solo veía algo que me agradaba, que eran vídeos de ‘lolitas’". Estas fueron las frases que lanzó este mediodía cuando tuvo el último turno de palabra el gijonés acusado de un delito de distribución de pornografía infantil después de que un operativo policial permitiese hallar en su domicilio más de 180.000 archivos de imagen y vídeo con adultos manteniendo relaciones sexuales con "menores de corta edad". Por ello, para este individuo nacido en 1949, el Ministerio Fiscal solicita siete años de prisión, entre otras penas y medidas cuya petición mantiene tras la vista oral celebrada en la sección octava de la Audiencia Provincial.

El acusado de haber distribuido en los meses de julio y agosto de 2022 un total de 184.508 archivos de explotación sexual infantil desde su domicilio de Gijón fue descubierto en el marco de una investigación policial desarrollada por la Brigada de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Esos archivos fueron encontrados por los agentes en un ordenador que se encontraba en el domicilio de este gijonés, quien reconoció ser la única persona que hacía uso del dispositivo electrónico.

Al acceder al ordenador, los agentes de la Policía Nacional encontraron una serie de archivos que contenían imágenes y vídeos explícitos de menores de corta edad, algunos de ellos con la cara cubierta por máscaras, manteniendo relaciones sexuales con adultos.

"Bajar películas de todo tipo, desde infantiles, para mis nietos, como de pesca, caza y cocina"

En el juicio, este varón aseguró que se había instalado un programa "peer-to-peer" a raíz de que un conocido se lo recomendara para "bajar películas de todo tipo, desde infantiles, para mis nietos, como de pesca, caza y cocina".

En cuanto a los archivos de explotación sexual infantil, el acusado indicó que "solo me interesaba ver los de ‘lolitas’, que eran jóvenes ya crecidas, y los otros que tenía en el archivo no los llegaba a abrir y, si los veía, los borraba". "Prácticamente, borraba todos los archivos que me desagradaban", agregó. Además, señaló que "no sabía en ningún momento que lo que yo bajaba también se compartía con otros usuarios. Esa no era mi intención en ningún momento".

Archivos "muy variados e impactantes" según la Policía Nacional

En la vista oral también declararon los tres agentes que llevaron a cabo el registro de la vivienda y la posterior exploración del ordenador que contenía esos archivos de explotación sexual infantil. "Los vídeos e imágenes estaban guardados y siendo compartidos", expresó uno de los agentes, antes de remarcar que "había archivos muy variados y eran impactantes".

El juicio quedó visto para sentencia tras el último turno de palabra del acusado, cuya defensa solicita su libre absolución. Por su parte, el Ministerio Fiscal mantiene la petición de siete años en prisión para este gijonés, además de libertad vigilada durante seis años y la inhabilitación para realizar cualquier tipo de actividad con menores de edad durante un tiempo superior a los cinco años.