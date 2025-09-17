Ángela Trigueros, "La mujer no siempre limpió en el hogar, trabajó en fábricas"

Ángela Trigueros (Albacete, 1984) afirma que el trabajo que realizan desde la Filmoteca Española "no es un trabajo para el hoy, sino para dentro de un siglo". Trigueros participa en la VIII edición del Incuna Film Fest en Gijón, una muestra sobre cine industrial, documental, y sobre el "patrimonio y memoria colectiva".

¿Cómo surge la colaboración de la Filmoteca Española con el Incuna Film Fest?

Llevamos varios años colaborando con el festival porque nos parece muy interesante; se trata de un cine poco conocido, lo cual resulta contradictorio, si tenemos en cuenta que el origen del cine es documental. Entonces el cine documental y el cine industrial han ido de la mano desde 1895, que es el origen del cine.

La jornada específica de la Filmoteca Española en el festival se titula "El cine como patrimonio y patrimonio del cine".

Cuando vemos una película de principios de siglo, realmente lo que estamos viendo forma parte de nuestro patrimonio, se trata de la memoria colectiva de los pueblos.

¿Cómo es el patrimonio industrial audiovisual de Asturias?

La obra que presentamos ya, "Pesquerías Asturianas (Luanco)", se cree que son las primeras imágenes audiovisuales fílmicas que hay en Asturias, y estamos hablando de 1925, todo lo que hay de principios de siglo, la mayoría, ha desaparecido, ya no solo de Asturias, sino del mundo entero. Antes no se tenía en cuenta la seguridad de las películas, no se guardaban en envases adecuados para que se pudieran conservar, no se planteaban que las películas fueran para toda la vida, así que fueron desapareciendo con el tiempo.

Algunas de las muestras recuperadas se proyectarán en el Incuna Film Fest

En nuestra jornada presentaremos más películas a nivel nacional, de Cataluña, Zaragoza, Andalucía... y de diferentes años y temáticas. Desde la Filmoteca hemos hecho una restauración de materiales y digitalización para poder proyectarlo y compartirlo, como algunas de las obras que tenemos en colaboración con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales ( CIMA).

¿En qué consiste esa colaboración con la CIMA?

Estamos recuperando obras de directoras que han pasado al olvido por diferentes cuestiones, principalmente por cuestiones de género. Ahora estamos recuperando obras de la directora Adela Medrano, en las que se puede ver la gran cantidad de mujeres que trabajaban en fábricas, que se incorporaron a finales del siglo XIX.

¿Cómo es el papel de la mujer en estas películas documentales?

Con la revolución industrial se empezó a contratar a muchas mujeres, a bajos salarios y condiciones bastante malas, y por supuesto los puestos elevados eran de hombres, nunca de mujeres. Pero aún así, las mujeres estaban trabajando en las fábricas, eso de que la mujer ha estado siempre en el hogar limpiando no es real, y afortunadamente, tenemos películas en las que podemos verlo. Es muy interesante por el hecho en sí de que te muestra una perspectiva absolutamente opacada en los libros de historia.