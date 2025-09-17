Un congreso sobre Trabajo Social reunirá a más de 1.400 personas

Casi cuatro décadas después, llega a Gijón el XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que se celebrará entre el 28 y el 30 de mayo de 2026, una cita que va a "enfatizar la importancia de la justicia social, igualdad y la ética de una profesión que persigue la cohesión social y los derechos humanos", además de presentar un "hito histórico": el nuevo código deontológico del Trabajo Social.

"Hemos apostado, desde el área de Turismo, por consolidar Gijón como un destino de congresos, reuniones profesionales y convenciones, lo que se llama turismo MICE, un tipo de turismo que encaja a la perfección con la estrategia de atraer un turismo de calidad, diversificado, sostenible y desestacionalizado", señaló la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, ayer en el acto de presentación en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

"Un hito histórico"

El congreso, según destacó la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente, acogerá en la Laboral Ciudad de la Cultura a más de 1.400 personas de distintos países y girará en torno a tres ejes urgentes de la actualidad, como es la ética y deontología profesional, el ecofeminismo y la sostenibilidad, y la praxis profesional y desarrollo disciplinar. Además, en la cita se hará entrega de los XIV Premios Estatales del Trabajo Social en las modalidades de Profesión, Comunicación y Organizaciones.