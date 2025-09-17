Un congreso sobre Trabajo Social reunirá a más de 1.400 personas
"Enfatizar la importancia de la justicia social, la igualdad y la ética", metas de la cita internacional
a. s. y.
Casi cuatro décadas después, llega a Gijón el XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que se celebrará entre el 28 y el 30 de mayo de 2026, una cita que va a "enfatizar la importancia de la justicia social, igualdad y la ética de una profesión que persigue la cohesión social y los derechos humanos", además de presentar un "hito histórico": el nuevo código deontológico del Trabajo Social.
"Hemos apostado, desde el área de Turismo, por consolidar Gijón como un destino de congresos, reuniones profesionales y convenciones, lo que se llama turismo MICE, un tipo de turismo que encaja a la perfección con la estrategia de atraer un turismo de calidad, diversificado, sostenible y desestacionalizado", señaló la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, ayer en el acto de presentación en el salón de recepciones del Ayuntamiento.
"Un hito histórico"
El congreso, según destacó la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente, acogerá en la Laboral Ciudad de la Cultura a más de 1.400 personas de distintos países y girará en torno a tres ejes urgentes de la actualidad, como es la ética y deontología profesional, el ecofeminismo y la sostenibilidad, y la praxis profesional y desarrollo disciplinar. Además, en la cita se hará entrega de los XIV Premios Estatales del Trabajo Social en las modalidades de Profesión, Comunicación y Organizaciones.
- Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: 'Tiene un gran potencial
- Gijón, tierra de 'influencers': 'Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen
- Evacuada en ambulancia una mujer tras sufrir una caída en Campo Valdés, en Gijón
- Los vecinos de Nuevo Roces celebran los grandes proyectos para el barrio: 'Serán un atractivo
- Sidra Trabanco repasa sus cien años de historia en un libro que recorre 'la memoria no sólo sidrera, sino también emocional
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos
- Los nuevos responsables del albergue de animales de Gijón llegan con un plan para impulsar la adopción: 'Nuestra fijación es que esto quede vacío