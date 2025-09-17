Las cuentas de Gijón para 2026: el Ayuntamiento se compromete con sus empresas aportándoles 106,2 millones

La cifra que suman no es baladí, ni mucho menos; y sobre todo no es baladí la estrategia que se sustenta con esa cifra. Las aportaciones corrientes del Ayuntamiento a sus empresas y organismos autónomos sumarán 106,2 millones en el presupuesto de 2026, que ahora mismo está en proceso de elaboración desde la concejalía de Hacienda que lidera la forista María Mitre. Son algo más de 3,3 millones que lo aportado para este 2025 en curso: un crecimiento del 3,18%. Una suma total y un incremento que visibilizan la apuesta firme que desde siempre han verbalizado Foro y PP, como socios del gobierno liderado por Carmen Moriyón, por mantener la actividad y servicios que de manera descentralizada da el Ayuntamiento de Gijón a través de su red de sociedades.

Si el análisis se centra en las empresas municipales el incremento es del 2,71% alcanzado los 62,6 millones frente a los 60,9 de este año. Siempre hablando de aportaciones corrientes porque en su diseño presupuestario las sociedades municipales separan el presupuesto corriente del presupuesto de inversiones. Un matiz, aunque seis son las empresas de titularidad totalmente municipal solo cinco reciben aportaciones para su funcionamiento desde las arcas del Ayuntamiento. La Empresa Municipal de Aguas (EMA) se basta con su actividad de negocio para financiarse.

Así que quedan cinco. Y sobre ellas otra apreciación a tener en cuenta: Emtusa es la única a la que se congela la aportación municipal que tanto este año como el que viene supera levemente los 16,4 millones. Ese dinero cubre la diferencia entre el precio del billete y las bonificaciones que reciben los usuarios que viajan más barato porque tienen tarjeta o gratis porque son menores de 17 años. Sí sube la aportación que recibe la tercera de las tres grandes del Grupo Ayuntamiento: Emulsa. La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente recibirá 28,7 millones: 612.000 euros más que este año. Un incremento de partida del 2,17%.

Las mayores subidas se ven en las cuentas de las tres empresas "pequeñas" del Ayuntamiento. Empezando por la empresa de Promoción Empresarial y Turística (PETSA) –más conocida por sus marcas de Gijón Impulsa y Visita Gijón–que recibirá un 11,5% más que este año. Un total de 4,2 millones para la empresa que preside la Vicealcaldesa Ángela Pumariega y que debe ser motor del crecimiento económico de la ciudad.

La Empresa Municipal de Vivienda crecerá gracias a una subida del 6,6% de la aportación municipal que alcanzará para el año que viene los seis millones. A Divertia se van 7,2 millones, un 3,3% más que este año, para garantizar la gestión ordinaria del teatro Jovellanos, el Festival de Cine y los festejos populares.

La descentralización de la vida municipal también pasa por sus tres organismos autónomos: el Patronato Deportivo y las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales. Salvo ajustes de última hora recibirán en 2026 algo más de 43,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento final del 3,95%. Todas recibirán más, aunque el mayor incremento es para el Patronato que tiene planteado recibir 13,8 millones: un millón más que este ejercicio. A Servicios Sociales se irán 13,3 millones y a la Fundación de Cultura algo más de 16,4.

Las aportaciones corrientes son elemento sustancial a la hora de elaborar el capítulo de gastos del Ayuntamiento y los de ingresos de sus sociedades. Más aún en un proceso de elaboración del presupuesto marcado por la reactivación de la regla de gasto que limita el crecimiento final.

La ronda de votaciones en los consejos arranca hoy en PETSA

Elaborados los presupuestos, toca buscar el visto bueno en los consejos de administración. Una ronda que hoy arranca con la reunión del consejo de la Empresa municipal de Promoción Económica y Turística. PETSA presenta un presupuesto de gasto corriente de 7,3 millones, 800.000 euros en inversiones y una actualización de los precios de sus residencias empresariales.

Divertia, unos gastos de 9,2 millones y un negocio de 1,1

Festejos, teatro Jovellanos y el Festival Internacional de Cine, las áreas que se gestionan desde Divertia, tendrán para el año que viene un presupuesto de partida de 9,2 millones. Todo ello a partir, como ingreso fundamental, de los 7,2 millones que recibirán de aportación de su socio único, el Ayuntamiento de Gijón. Una aportación que se incrementa en un 3,3%. A esos millones del presupuesto corriente hay que sumar una partida mínima, 30.000 euros, del presupuesto de inversiones. El destino son equipos de sonorización, iluminación y mobiliario y para financiarlo la empresa que gestiona Oliver Suárez, edil no adscrito, solicita al Ayuntamiento una transferencia de capital.

Los redactores de este presupuesto fijan como aspectos que han marcado su elaboración la exigencia legal de cumplir con la regla de gasto y la tendencia alcista en el coste de los eventos musicales. De hecho, en la introducción del documento presupuestario de "cachés de los artistas que se incrementan desproporcionadamente".

La aportación de su socio es, con diferencia, la principal vía de ingresos de Divertia. La segunda son sus ingresos por venta de entradas. La cifra de negocio estimada para 2026 es de 1.125.000 euros: unos 300.000 euros más que la fijada para el actual ejercicio. Vía patrocinios y publicidad se calculan obtener unos 450.000 euros. Por departamentos, al teatro Jovellanos se le fija un presupuesto de dos millones –200.000 euros menos que este año–mientras crecen de 3,7 a 4,1 los millones de Festejos y queda congelado en 980.496 el presupuesto del Festival de Cine.

Emtusa, diez autobuses nuevos y la contratación de 26 conductores

Un 15% respecto a la partida presupuestada para este año sube la propuesta inversora que la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) ha incluido en el diseño de sus cuentas de 2026, que la semana que viene pasan el filtro del consejo de administración. Son, en concreto, 6.848.200 euros en inversión que se van, fundamentalmente, a la compra de cinco nuevos autobuses eléctricos con sus correspondientes cargadores –unos 3,5 millones en total–y de cinco autobuses articulados híbridos por 2,4 millones. En las inversiones computan también los 609.500 euros de amortización del préstamo solicitado en su día para financiar las nuevas cocheras de Tremañes.

Un plan de flota para un mandato

La inversión para 2026 crece un millón sobre la del actual ejercicio dando continuidad al plan de renovación de la flota que había fijado el edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia, al llegar a la presidencia de Emtusa. Un plan con un coste de 23,4 millones para comprar 37 autobuses menos contaminantes.

A estos 6,8 millones de inversión pura y dura hay que sumar los 30.869.200 euros del presupuesto para gasto corriente, que crece un 3% y que se sustenta sobre todo en los 16.432.00 euros de la trasferencia que recibe del Ayuntamiento para rebajar de 1,5 euros a 75 céntimos el precio del viaje con tarjeta municipal y mantener la gratuidad en los desplazamientos de los menores de 17 años. El diseño de los ingresos ha tenido en cuenta un ligero descenso de viajeros tras la última subida de precios.

El gasto más importante es el de personal con 21,4 millones frente a los 20,9 fijados para este año. Una parte de este incremento tiene que ver con la previsión de contratar a 36 personas a lo largo del año que viene, de ellas 26 son conductores. También está previsto contratar un responsable de compras, un técnico informático, un responsable de almacén, un asistente de dirección, un responsable de instalaciones, dos jefes de equipo, dos oficiales electromecánicos y un oficial chapista.

Emulsa, un salto de 2,9 a 4,3 millones para invertir en maquinaria y material

Emulsa, la sociedad con mayor presupuesto de las seis empresas de titularidad cien por cien municipal, volverá en 2026 a pulverizar cifras. Por un lado, con un incremento sobre el actual ejercicio de un 2% en su presupuesto corriente, que se dispara a los 52.940.000 euros. Y, por otro, con un salto de 2,9 a 4,2 millones en su presupuesto de inversiones. En total, la empresa que preside el edil popular Rodrigo Pintueles moverá el año que vine algo más de 57 millones. Un presupuesto, además, que frente a los dos ejercicios anteriores no parte de un incremento en las tasas a pagar por los vecinos por la recogida de basura.

En lo que tiene que ver con las inversiones, la partida se divide en 3 millones para renovaciones y 1.231.645 euros para nuevas adquisiciones. Una parte importante de la renovación se concreta en contenedores y papeleras. Así, se prevé una actuación de compra de unas 350 papeleras, 90 de ellas para renovar existencias en la zona centro y 50 en edificios municipales y centros deportivos, y de 2.280 contenedores de todo tipo de basuras. En este paquete destacan los 775 que se comprarán nuevos para ampliar la atención a la zona rural. El resto de la inversión se centra en la compra de vehículos de trabajo para los servicios de higiene urbana, recogida de basuras, jardines y talleres.

Una cifra de negocio que sube el 1%

Aunque la subida media del presupuesto es del 2% el gasto de personal sube un 0,4% alcanzando los 35.34723.000 euros. La previsión para 2026 es tener una plantilla media de 743 trabajadores. Un 8% se incrementan los gastos de aprovisionamiento. De los cerca de 2,8 millones que computan en esa partida más de 2,6 se va en combustible por el gasto en combustible. Hay otro medio millón para repuestos y algo más de 400.000 euros para vestuario.

¿Y los ingresos? Dos son los pilares que tiene Emulsa y que para el año que viene se cuantifican en 28,7 millones de aportación que recibirán del Ayuntamiento y 23,7 millones de negocio por los servicios que cobran. La aportación crece un 2,1 y la cifra de negocios, un 1%.