Un ejemplo de respuesta conjunta ante incendio: así fue el simulacro de emergencias en el centro de salud de El Llano, en Gijón

Un ejemplo de respuesta ante el comienzo de un incendio. Eso fue lo que realizaron esta mañana sanitarios, bomberos, efectivos de la Policía Local, personal de ambulancias y pacientes en el centro de salud de El Llano. En solo unos minutos, los participantes en esta prueba lograron una evacuación de forma ordenada de alrededor de 250 personas, entre las que se encontraban dos supuestas usuarias con movilidad reducida e intoxicación por humo. "Los tiempos han sido muy correctos y seguro que en una situación real habrían sido incluso menores", valoró al término de la experiencia la gerente del área sanitaria V, María Luisa Sánchez.

La mañana había transcurrido con total normalidad en el centro de salud de El Llano, que acostumbra a acumular al mismo tiempo entre 200 y 250 personas en sus instalaciones. En cambio, cuando el reloj se aproximaba a las 10.40 horas, el sonido de una alarma se convirtió en el principal protagonista. El motivo de ese aviso eran dos puntos de humo, uno de ellos en una sala de espera y otro en una consulta.

En imágenes: así fue el simulacro de emergencias en el centro de salud de El Llano, en Gijón / Juan Plaza

En tan solo cuatro minutos, los sanitarios del centro de salud de El Llano y la mayoría de los pacientes salieron del edificio de forma ordenada. Si bien, al simulacro todavía le faltaba una parte esencial para ser completado. En el interior del centro de salud estaban dos personas que requerían de la intervención de los bomberos y el SAMU.

Para dar respuesta a esa emergencia, la directora del centro de salud, Sonia Goyanes, activó el mecanismo que marca el nuevo plan de autoprotección, que ha sido recientemente actualizado. Los bomberos no tardaron en llegar después de que Goyanes llamara al 112. También aparecieron los vehículos de la Policía Local y dos ambulancias.

Al tiempo que los agentes de la Policía Local acordonaban la zona en la que estaban los sanitarios y pacientes, los bomberos y el personal del SAMU se adentraron en el centro de salud para llevar a cabo la evacuación de las dos supuestas heridas, una de ellas en camilla. En ese momento, la normalidad comenzaba a regresar y todo estaba listo para que se recuperara la habitual actividad sanitaria en El Llano.

"Esto nos permite a las administraciones mejorar y trabajar en la seguridad de pacientes, usuarios y profesionales", resaltó Sánchez, quien realizó una primera valoración "muy positiva" del simulacro en El Llano, el quinto que se realiza en los equipamientos del área sanitaria V. No obstante, este fue el primero que se hizo a través de un abordaje coordinado con bomberos, Policía Local y SAMU.

Por su parte, el jefe de los bomberos, Javier Álvarez, sostuvo que "esto nos sirve para mejorar nuestra coordinación entre bomberos, policías y sanitarios". "Es cierto que son ejercicios que no alcanzan un nivel de activación como el que conlleva la realidad porque no hay tanta tensión, pero sí resultan positivos para ganar en coordinación", aseveró.

Los pacientes del centro de salud también aplaudieron la puesta en marcha de esta experiencia. "Está bien haberlo vivido. Si algún día pasa algo, ya sabemos qué hay que hacer", subrayaron Luis Enrique Bardio y Noelia Ardura, que acudieron al centro de salud para una revisión de la pediatra a su pequeño, Pelayo. "Deberían hacerse más simulacros en edificios públicos porque hay mucho desconocimiento de cómo se debe actuar. Lo importante es salir a salvo y seguir las instrucciones del personal, que son los que de verdad están formados", remarcaron.

Quienes tampoco quisieron perderse este simulacro de emergencia en el centro de salud de El Llano fueron la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo.