Las elecciones en el Ateneo Jovellanos se celebrarán el 20 de noviembre

El Ateneo Jovellanos celebrará elecciones para elegir a su nueva junta directiva el próximo 20 de noviembre, según acordó ayer la asamblea de socios de la entidad cultural, a propuesta de su directiva.

Los más de 300 socios del Ateneo Jovellanos están llamados ese día a las urnas, con la incógnita de si se presentará algun candidato nuevo o si seguirá en el cargo el actual presidente, Álvaro Muñiz, quien ha insistido en que no tiene interés en continuar como presidente del Ateneo Jovellanos si alguien está dispuesto a tomar el testigo, pero que "no voy a dejar tirado al Ateneo" si no hay nadie más da el paso al frente.

El plazo para presentar candidaturas lo decidirá la mesa electoral. Habitualmente es hasta 15 días hábiles antes de votar, pero la mesa electoral puede variar ese criterio, si así lo considera. Será la mesa electoral la que tome a partir de hoy las riendas del proceso, tras el pistoletazo de salida dado ayer por la asamblea de socios. Para presentar una candidatura es necesario el aval de una décima parte de la masa social, esto es, la firma de algo más de treinta socios.

Álvaro Muñiz es presidente del Ateneo Jovellanos desde 2022. Nadie hasta la fecha ha mostrado su disposición a darle el relevo.