Emtusa, diez autobuses nuevos y la contratación de 26 conductores

Un 15% respecto a la partida presupuestada para este año sube la propuesta inversora que la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) ha incluido en el diseño de sus cuentas de 2026, que la semana que viene pasan el filtro del consejo de administración. Son, en concreto, 6.848.200 euros en inversión que se van, fundamentalmente, a la compra de cinco nuevos autobuses eléctricos con sus correspondientes cargadores –unos 3,5 millones en total–y de cinco autobuses articulados híbridos por 2,4 millones. En las inversiones computan también los 609.500 euros de amortización del préstamo solicitado en su día para financiar las nuevas cocheras de Tremañes.

Un plan de flota para un mandato

La inversión para 2026 crece un millón sobre la del actual ejercicio dando continuidad al plan de renovación de la flota que había fijado el edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia, al llegar a la presidencia de Emtusa. Un plan con un coste de 23,4 millones para comprar 37 autobuses menos contaminantes.

A estos 6,8 millones de inversión pura y dura hay que sumar los 30.869.200 euros del presupuesto para gasto corriente, que crece un 3% y que se sustenta sobre todo en los 16.432.00 euros de la trasferencia que recibe del Ayuntamiento para rebajar de 1,5 euros a 75 céntimos el precio del viaje con tarjeta municipal y mantener la gratuidad en los desplazamientos de los menores de 17 años. El diseño de los ingresos ha tenido en cuenta un ligero descenso de viajeros tras la última subida de precios.

El gasto más importante es el de personal con 21,4 millones frente a los 20,9 fijados para este año. Una parte de este incremento tiene que ver con la previsión de contratar a 36 personas a lo largo del año que viene, de ellas 26 son conductores. También está previsto contratar un responsable de compras, un técnico informático, un responsable de almacén, un asistente de dirección, un responsable de instalaciones, dos jefes de equipo, dos oficiales electromecánicos y un oficial chapista.