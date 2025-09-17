Emulsa, un salto de 2,9 a 4,3 millones para invertir en maquinaria y material

Emulsa, la sociedad con mayor presupuesto de las seis empresas de titularidad cien por cien municipal, volverá en 2026 a pulverizar cifras. Por un lado, con un incremento sobre el actual ejercicio de un 2% en su presupuesto corriente, que se dispara a los 52.940.000 euros. Y, por otro, con un salto de 2,9 a 4,2 millones en su presupuesto de inversiones. En total, la empresa que preside el edil popular Rodrigo Pintueles moverá el año que vine algo más de 57 millones. Un presupuesto, además, que frente a los dos ejercicios anteriores no parte de un incremento en las tasas a pagar por los vecinos por la recogida de basura.

En lo que tiene que ver con las inversiones, la partida se divide en 3 millones para renovaciones y 1.231.645 euros para nuevas adquisiciones. Una parte importante de la renovación se concreta en contenedores y papeleras. Así, se prevé una actuación de compra de unas 350 papeleras, 90 de ellas para renovar existencias en la zona centro y 50 en edificios municipales y centros deportivos, y de 2.280 contenedores de todo tipo de basuras. En este paquete destacan los 775 que se comprarán nuevos para ampliar la atención a la zona rural. El resto de la inversión se centra en la compra de vehículos de trabajo para los servicios de higiene urbana, recogida de basuras, jardines y talleres.

Una cifra de negocio que sube el 1%

Aunque la subida media del presupuesto es del 2% el gasto de personal sube un 0,4% alcanzando los 35.34723.000 euros. La previsión para 2026 es tener una plantilla media de 743 trabajadores. Un 8% se incrementan los gastos de aprovisionamiento. De los cerca de 2,8 millones que computan en esa partida más de 2,6 se va en combustible por el gasto en combustible. Hay otro medio millón para repuestos y algo más de 400.000 euros para vestuario.

¿Y los ingresos? Dos son los pilares que tiene Emulsa y que para el año que viene se cuantifican en 28,7 millones de aportación que recibirán del Ayuntamiento y 23,7 millones de negocio por los servicios que cobran. La aportación crece un 2,1 y la cifra de negocios, un 1%.