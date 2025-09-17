Una exposición sobre el sello de Jovellanos deja huella en Gijón

"Es difícil sacarle tanto partido a un solo sello", afirmaba ayer Luis Rollán, presidente del grupo filatélico "El Texu", durante la inauguración de la exposición "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90º aniversariu (1935-2025)", cuyo título es, cuando menos, representativo, pues ofrece las dos únicas colecciones conocidas que estudian el sello de Gaspar Melchor de Jovellanos emitido en 1935 y que, por su valor, ya han recibido importantes distinciones en competiciones filatélicas regionales y nacionales. Eugenio Herrero, secretario del grupo "El Texu", y el coleccionista Germán Baschwitz, son los artífices de una muestra que podrá visitarse en el Antiguo Instituto hasta el 29 de septiembre.

El sello especial conmemorativo de Jovellanos. / LNE

Aprovechar el sello del prócer gijonés, que actúa como una suerte de "excusa", para estudiar el correo de la época, de 1935 a 1939, es el leitmotiv de la exposición, explicaba ayer Eugenio Herrero. "Al terminar la Guerra Civil, estos sellos de la República ya no se podían utilizar", subrayó el experto. En la primera parte de su colección, los visitantes pueden aprender sobre el sello puro y duro, que "se imprimían en planchas de cien". "Como todo coleccionista, buscamos lo raro; lo normal lo tiene todo el mundo", señaló Eugenio Herrero, que brinda distintos tipos de sellos en función de su perforación, dentado, pie de imprenta y otros cuestiones técnicas.

La exposición, dividida en paneles, contiene "falsos postales" y también pone el foco en el franqueo ordinario y los diferentes matasellos. "Hay correo aéreo, certificado, urgente...", afirmó Eugenio Herrero mientras recorría una muestra sinónimo del paraíso para los amantes de la filatelia. "Ha sido un trabajo de investigación muy duro", aseveró Luis Rollán. En una línea similar se expresó Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Gijón, que reivindicó la "labor desinteresada, el esfuerzo y la constancia" de los promotores de la exposición y del grupo "El Texu". "El sello es algo más que una colección; es mantener viva la memoria, la historia, la cultura y la identidad", indicó la edil.

Un visitante fotografía una parte de la colección. / Marcos León

También estuvo presente en la puesta de largo de la doble colección Ángel Iglesias, presidente de la Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas, que resaltó que "poca gente habrá estudiado tanto a Jovellanos como Eugenio Herrero". Iglesias, asimismo, defendió la filatelia. "En estos nuevos tiempos cuesta, pero quedamos mucha gente tirando por ella", declaró tras visitar una exposición que permite ver estafetas de cambio, las utilizadas para recibir y enviar correos al extranjero. Incluso una carta fechada el 18 de julio de 1936, el día del Alzamiento Nacional que dio paso a la Guerra Civil española.

Junto al de 1935, ha habido tres sellos más dedicados a Gaspar Melchor de Jovellanos: en 1965, en 2002 y en 2011, este último para conmemorar los 200 años del fallecimiento del ilustrado. "Son muy importantes estas colecciones", ensalzó Eugenio Herrero, que presentó un sello especial con la imagen de Jovellanos, el "90 aniversario, 1935-2025" y "Gijón, Asturias" sobre la misma.

Como parte de la programación relativa a la muestra, Eugenio Herrero ofreció ayer la conferencia "El sello de Jovellanos de 1935". Tuvo lugar en la sala de conferencias del Antiguo Instituto, donde hoy, a las 18.00 horas, Manuel Santiago, de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Real Instituto Jovellanos, impartirá la ponencia "Las distintas sedes del Instituto". Además, ayer se abrió una estafeta temporal de Correos para la utilización del matasellos especial conmemorativo.