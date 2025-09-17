Futbolines y ajedrez en los ampliados juegos de Laviada

Tres meses llevarán las obras de ampliación de la zona de juegos infantiles en el parque de Laviada, que acaba de arrancar tras su adjudicación a la empresa Jarditania 76.077 euros (IVA incluido). La actuación se impulsa desde la concejalía de Medio Ambiente, que encabeza el edil popular Rodrigo Pintueles, a partir de una propuesta vecinal en los presupuestos de distrito que pedían juegos no solo para niños pequeños. Se colocarán dos mesas de ping-pong, dos futbolines y una mesa de ajedrez, se construirá una pequeña zona estancial y se creará una jardinera elevada para dar un toque verde, además de renovar el arbolado.