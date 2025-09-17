Los galeristas avalan el plan del Piñole y Tabacalera: "Nos gusta el proyecto"

Dentro de la ronda de contactos con entidades culturales para buscar el apoyo para el proyecto municipal de trasladar el Museo Nicanor Piñole a un nuevo edificio que se va a construir anexo al de Tabacalera, con una estancia previa de obras del artista en el Palacio de Revillagigedo, la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro, mantuvo ayer un encuentro con representantes de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias. En el encuentro participaron la galerista ovetense Arancha Osoro, presidenta de la Asociación, y los gijoneses Diana Llamazares y Diego Suárez Noriega. "Nos gusta el proyecto", señaló tras la reunión Osoro, matizando que la asociación emitirá un comunicado tras poner en común con el resto de los asociados lo que ayer les trasladaron.

Diego Suárez, por su parte, valoró positivamente la información técnica que les trasladaron, sobre conservación y exposición. A falta de que la asociación se pronuncie sobre la misma tras su análisis, Suárez opinó ayer respecto al traslado temporal de la exposición de Piñole al Palacio de Revillagigedo como al alojamiento definitivo de la obra del artista en el futuro museo que se va a construir para el mismo junto al edificio de Tabacalera. "Las dos opciones amplifican las posibilidades de difusión y de visibilidad" de la obra de Piñole, señaló. También valoró positivamente la información "esquemática, pero muy completa" que les trasladaron ayer "desde un análisis técnico, desde la conservación, conservación preventiva y también sobre la capacidad de exhibición del legado de Nicanor Piñole, una información técnica muy completa". Ahora, "en base a toda la información que se nos ha trasladado emitiremos un comunicado el viernes, contrastando esa información técnica" con el análisis sobre la misma que va a realizar la asociación de galeristas.

En la reunión, por la parte municipal, acompañaron ala concejala el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, la directora de igualdad entre hombres y mujeres del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, y la arquitecta municipal, María López Castro (Lara). Los planes del gobierno local para el traslado a Tabacalera con un paso temporal por el Revillagigedo de las obras de Piñole cuenta con el rechazo de la federación vecinal de Gijón, de la asociación de vecinos de la zona centro y del Ateneo Obrero. Por contra, han avalado ese plan la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Jovellanos.