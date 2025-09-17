El jurado analiza ya las ideas para la playa verde del Rinconín

La búsqueda de un diseño para la futura playa verde del Rinconín dio ayer un importante paso con la designación desde la municipal Junta de Gobierno de las personas que conforman el jurado del concurso de ideas propiciado desde el Ayuntamiento. Por un lado, hay técnicos nombrados desde cinco concejalías del Ayuntamiento, por otro representante de los partidos políticos de la Corporación y el grupo se completa con responsables de colegios profesionales. La presidencia del jurado la asume el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

El primer movimiento del jurado es revisar las doce propuestas recibidas para ver que cumplen correctamente con los requisitos de la convocatoria. Quienes pasen el filtro pasarán luego un doble escrutinio, el del jurado técnico y el de los gijoneses que podrán conocer los proyectos, y votarlos, a través de la web municipal.

La Junta de Gobierno, integrada por ediles de Foro y PP, tomó este acuerdo fuera del orden establecido para la sesión de ayer. Igual que fuera de ese orden del día se dio luz verde a un modificado en el proyecto de urbanización de la primera fase de la Pecuaria, que retrasa su final a principios del año que viene. La obra, adjudicada a Dragados por 6,2 millones (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses, tenía que terminar el próximo 10 de octubre. Ahora suma tres meses más. Desde el punto de vista económico, los ajustes tienen un impacto final de poco más de once mil euros. Y eso que se enumeran hasta once ajustes. Modificaciones que, en buena parte, tiene que ver con las redes de saneamiento y abastecimiento de aguas y su conexión con las conducciones de la Empresa de Aguas (EMA) pero también con un nuevo acceso peatonal al cementerio de Somió, la eliminación de un paseo de peatones semaforizado y cambios en las especies arbóreas a plantar, entre otras.

Por otro lado, se oficializó la incorporación al callejero del nombre del periodista José Antonio Rodriguez Canal, medalla de Plata de la Villa en 2020 y fallecido en 2022 a los 78 años, o a través de unos jardines en La Arena.