Marta García, trabajadora social: "Hay que aprender a convivir con el miedo a recaer del cáncer"

Marta García García (Gijón, 1973), trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias, participará mañana en la "I Jornada Mujer y Cáncer: ¿qué pasa después?", organizada por la entidad y que tendrá lugar mañana jueves, de 9.00 a 19.00 horas, en el Hotel Zentral.

Le acompañarán en la intervención la también trabajadora social Rebeca Escandón y las psicooncólogas Marina Fernández y María Jorge. El miedo a una recaída, apunta García, es el principal miedo de aquellas que superan la enfermedad. "Muchas tienen secuelas y se sienten culpables de no encontrarse bien", señala también la trabajadora, para quien es "fundamental" el apoyo de la familia durante todo el proceso.

¿Qué relevancia tiene la jornada?

Esta surge a raíz de necesidades que compañeros, psicólogas y nosotras, en atención directa, detectamos. Muchas veces a las mujeres nadie les predice qué puede pasar una vez terminan sus tratamientos activos, o no saben a quién dirigirse o acudir. La programación es muy completa. Es gratuita y esperamos que sea la primera jornada de muchas.

Interviene en el bloque "Aspectos psicosociales después del proceso de la enfermedad".

Participamos dos psicólogas y dos trabajadoras sociales. Las primeras abordarán el miedo que existe a una recaída. Hay que aprender a convivir con esa posibilidad. Nosotras trataremos cuestiones como las pensiones, el grado de discapacidad o la reinserción en el mundo laboral. También la famosa "ley del olvido".

¿Está infravalorada la importancia de aquello que ocurre tras el alta?

Cuando hay un diagnóstico, y durante la enfermedad, la familia y amigos se vuelcan. Cuando termina el tratamiento, para las pacientes no todo ha pasado. A nivel médico se les da el alta pero tienen preguntas, dudas y efectos secundarios. Muchas tienen secuelas y no pueden reincorporarse a su puesto de trabajo.

¿Qué tipo de consecuencias pueden padecer?

El no poder coger peso, encontrarse cansadas, sentirse abandonadas... También problemas de menopausia o de desarrollos hormonales. A veces se sienten culpables de no encontrarse bien.

¿Cuál es su principal temor?

El miedo a una recaída. Nadie nos puede asegurar que no volvamos a tener la enfermedad. Cualquier síntoma que puedan tener lo pueden achacar a que ha vuelto a aparecer el cáncer. Hay que aprender a convivir con ese miedo. Después del diagnóstico hay ese planteamiento de que es como una segunda oportunidad, de que la vida o el trabajo que tengo no me gustan. Muchas se replantean la vida que llevaban, es como una bofetada de realidad.

¿En qué se centra su labor como trabajadora social?

Hacemos una valoración de sus necesidades físicas y psicológicas e intentamos orientarles sobre los recursos que tienen y acompañarles durante todo el proceso, derivándoles a otros profesionales, aportando materiales o con talleres o jornadas.

¿Qué objetivo se marcan como primordial?

Que no se sientan solas. Es un proceso que sabemos cuándo empezamos pero no cuándo terminamos y que está lleno de baches. No es fácil, aunque el índice de supervivencia cada vez es mayor. Es una etapa complicada, con altibajos, y estamos ahí para acompañarles, a ellas y a sus familiares, porque esto también afecta a la familia. Queremos que se sientan entendidas y escuchadas.

Prosiga.

La vida de estas mujeres cambia. Tienen una serie de secuelas que la gente no ve y le quita importancia. No tienen la capacidad a nivel cognitivo, de concentración o se sienten culpables al no poder mantener el ritmo de trabajo.

¿En qué medida afecta la enfermedad, y todo lo que conlleva, a su reinserción en el mercado laboral?

Muchas se dedican al servicio de ayuda a domicilio o son empleadas domésticas. Y, por ejemplo, no pueden cargar peso o estar mucho tiempo de pie. También están las suspicacias de algunos empresarios, que pueden pensar que la persona va a tener que ir a revisiones o coger una baja.

¿Qué papel juega la familia?

Es fundamental desde el principio, debe ser comprensiva. Vivir con dolor y sofocos es complicado. O, en cuanto a la sexualidad, pues también afecta a la líbido. Un tema que se tratará en la jornada.

¿Hay diferencias en las formas de encarar la situación en función de la edad?

Depende del tipo de cáncer, de la edad o del ciclo y situación vital. Si tienes hijos, está el tema de cómo comunicárselo, por ejemplo. Pero sí, todo influye.

¿Y entre mujeres y hombres?

No se afronta de igual manera. Los hombres son más reacios a pedir ayuda para sí mismos, si bien en un programa de logopedia que tenemos vienen muchos. No obstante, son más reacios a expresar sus sentimientos, aunque los jóvenes van cambiando esa cultura. Las mujeres, en ese sentido, estamos más concienciadas a la hora de buscar soluciones.