Un menor detenido por apuñalar a una joven en El Lauredal

Una menor herida y otro detenido es el balance de una intervención policial llevada a cabo ayer por la tarde en el parque de El Lauredal, un incidente que generó enorme revuelo en el barrio y que está bajo investigación.

El incidente, según los testigos, ocurrió en torno a las ocho de la tarde y tuvo como protagonistas a dos menores de edad. Un menor de edad apuñaló por causas que se investigan a otra menor de edad que se encontraba en la zona. Afortunadamente, detallan las fuentes consultadas, las heridas sufridas por la afectada no revisten gravedad.

Hasta el parque de El Lauredal se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional para atender a la víctima, calmar los ánimos en la zona –el incidente generó gran revuelo en el barrio– y localizar al presunto autor del apuñalamiento. El implicado, según los testigos, era un joven que se quedó en la zona después de su acción. Fue interceptado por los agentes y detenido.

Los policías confirmaron que el presunto autor era también menor de edad, por lo que se activó el protocolo correspondiente y se dio aviso de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores. También se abrirán diligencias en el Juzgado para esclarecer este episodio violento.

La de este joven de El Lauredal no es la primera detención de un menor de edad en Gijón en lo que va de año por hechos graves. El pasado mes de febrero, por ejemplo, dos menores venezolanos de 15 y 16 años, fueron arrestados por la Policía Nacional por asaltar a otros niños en los alrededores de la calle Río de Oro y el barrio de El Coto.

Repunte de delitos

La criminalidad en la ciudad, en los primeros seis meses del año, ha experimentado un ligero incremento del 5 % en las cifras, inferior al 8,2 % registrado en las mismas fechas del año anterior. La subida está motivada principalmente por los robos y el tráfico de drogas. Pese a todo, según los últimos datos aportados por el Ministerio del Interior, Gijón se mantiene como una de las ciudades más seguras del país.