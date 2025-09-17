Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle

Los agentes mediaron en el conflicto en el entorno de la calle Pérez de Ayala

Los agentes, durante la intervención.

Los agentes, durante la intervención. / Lne

Carlos Tamargo

Varios agentes de la Policía Nacional se desplazaron esta tarde hasta la calle Pérez de Ayala, cerca ya del centro comercial Los Fresnos, para mediar en un conflicto originado por una persona ebria que estaba causando molestias y daños en los alrededores. Fue una intervención que generó expectación en la zona.

El incidente, sobre las ocho de la tarde, comenzó con un hombre bajo los efectos del alcohol que, según los testigos, estaban pegando patadas a los coches y motocicletas aparcados en la calle. En un momento dado, un peatón que caminaba con su hijo por la zona y observó la conducta de este individuo le recriminó lo que estaba haciendo.

Esa advertencia motivó que el hombre tratase de acometer con la intención de agredir al ciudadano que le había afeado su actitud. Al ver que quería agredirle, el otro gijonés trató de defenderse y el varón bajo los efectos del alcohol se fue al suelo.

Las patrullas de la Policía Nacional llegaron para mediar en el conflicto. No hubo detenidos y con su presencia lograron que cesaran las hostilidades.

