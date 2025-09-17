La programación de Danza Xixón para este mes de octubre: más de una treintena de espectáculos por toda la ciudad

Danza Xixón celebrará en octubre la XXV edición del Festival de Artes del Movimiento, con un espacio para la danza urbana y con la colaboración de escuelas de danza como novedades, además de un extenso y "estimulante" programa de actividades entre el 2 y el 26 de octubre, y treinta y dos funciones a lo largo del festival. Esta cita se llevará a cabo por diferentes espacios de la ciudad de Gijón, como el Teatro Jovellanos, el Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura y el Espacio Escénico El Huerto, entre otros.

"Celebramos 25 años que refuerzan el compromiso de esta institución con la danza y las artes en movimiento. Hay un estimulante programa artístico plenamente consolidado que pone su empeño en mostrar las tendencias más innovadoras y que se ha convertido ya en un referente a nivel nacional y en el mundo de las artes en movimiento", señaló la edil de Cultura, Juventud y Museos, la forista Montserrat López Moro, durante la presentación en el Antiguo Instituto.

Un momento de la presentación. / Juan Plaza

La presentación contó con la presencia de muchas compañías de danza colaboradoras del festival y muchos de los artistas que bailarán e impartirán algunas formaciones. "La danza no son solo espectáculos, sino que también hemos creado un espacio de formación y de encuentro con una selección de talleres y laboratorios para todos los públicos, niveles y estilos", señaló Verónica Rodríguez, jefa del Departamento de Innovación Cultural.

El amplio abanico de la danza

Rodríguez detalló el programa de este certamen, el cual se divide principalmente en dos ejes: Danza Extendida y Trazando Conexiones. "La extensión de Danza Extendida incluye presentaciones, encuentros, certámenes, muestras, instalaciones... y todo con una larga serie de colaboraciones. Además, después de cada función en el patio del Antiguo Instituto, habrá un encuentro de las compañías y artistas con el público, todo ello en la Danzatería", señaló Rodríguez. La "Danzatería", creada hace un par de años y ubicada durante el certamen en la primera planta del Antiguo Instituto, es un lugar de encuentro que facilita el diálogo entre los artistas y los asistentes, y contará con la intervención mural del artista plástico Federico Granell.

Dentro de "Danza Extendida", se llevarán a cabo diferentes novedades, como el primer certamen de danzas urbanas "Urban Moves", que tendrá lugar el 18 de octubre, y el primer "Danzódromo", la fiesta final de Danza Xixón en la Plaza del Marqués el día 26 de octubre, donde "el público será el protagonista".

Por otro lado, el eje de "Trazando Conexiones" se creó con el objetivo de conectar la danza con el mayor número posible de personas y agentes de la ciudad, como el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, la Escuela Superior de Arte Dramático, la Asociación de Profesionales de la Danza de Asturias, y muchos otros agentes, entre los cuales, como novedad, se acercarán a centros sociales municipales de mayores y residencias.