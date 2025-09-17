Pumariega, con la Unión de Comerciantes
La Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, participó en una reunión en la Casa Paquet con Fernando Clavijo y Sara Menéndez, gerente y presidenta de la Unión de Comerciantes respectivamente. En la imagen, los presentes.
