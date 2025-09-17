Renovación de la flota: por una ciudad más sostenible

EMTUSA, la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón ha dado pasos firmes hacia la descarbonización y la eficiencia con un intenso plan de renovación de flota. Entre 2024 y 2027, se prevé la adquisición de 37 vehículos híbridos y eléctricos, lo que supondrá renovar el 43% del parque móvil. Para 2025, el presupuesto de inversiones asciende a 6 millones de euros, de los que cinco están destinados a la compra de siete nuevos autobuses y tres microbuses, que se suman a los 11 incorporados en el ejercicio anterior, cinco vehículos híbridos incorporados en octubre de 2024 y seis autobuses eléctricos en funcionamiento desde enero de 2025. La adquisición de cuatro autobuses eléctricos Irizar y tres rígidos híbridos Solaris, junto con cuatro cargadores rápidos, complementan la apuesta por la movilidad limpia. Los microbuses, por su parte, están llamados a reforzar el servicio en zonas rurales, mediante líneas circulares, mejorando la conectividad y reduciendo la dependencia del vehículo privado en la periferia de Gijón.

Innovación en medios de pago: más flexibilidad y comodidad

Avanzando hacia la digitalización total, EMTUSA ha incorporado nuevos sistemas de pago contactless y digitales en su red. Los viajeros pueden ahora acceder al servicio mediante tarjetas bancarias y aplicaciones móviles, eliminando barreras y haciendo más ágil el viaje cotidiano. Esta modernización está alineada con las mejores prácticas europeas en movilidad urbana, facilitando la integración tarifaria y la reducción de efectivo a bordo, lo que aporta mayor seguridad y rapidez en las validaciones.

Información al usuario: tecnología al servicio de la movilidad

Conscientes de que la calidad del servicio también se define por la información accesible, EMTUSA ha transformado la experiencia del viajero a través de la instalación de nuevos paneles informativos en calles y paradas estratégicas, renovando y mejorando los existentes. Estos dispositivos, dotados de tecnología LED y conexión remota, ofrecen datos precisos sobre tiempos de llegada e incidencias. La apuesta por la accesibilidad digital se refuerza con la mejora de la aplicación web y móvil de EMTUSA. La plataforma permite la consulta en tiempo real del paso de los autobuses, la planificación de rutas y la gestión digital de los distintos títulos de viaje. La última actualización habilita el acceso a un mapa de la ciudad donde puede visualizarse la ubicación de los diferentes autobuses en tiempo real.

Estas herramientas tecnológicas han demostrado ser especialmente útiles durante grandes eventos o en situaciones de alteración del tráfico, brindando información inmediata y personalizada adaptada a las necesidades de los gijoneses. Además, la mejora continua de estos canales está orientada a colectivos con necesidades específicas, como personas mayores o minusvalía, consolidando un enfoque inclusivo y universal. Una apuesta por la calidad y la sostenibilidad.