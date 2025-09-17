Tráfico y polvo en la avenida de la Costa: las obras en el pavimento levantan las críticas de vecinos y comerciantes:

Tráfico, ruido y suciedad. Estas son las quejas, a grandes rasgos, de vecinos y comerciantes ante el inicio de las obras en la avenida de la Costa para mejorar el pavimento. "Esto es un incordio, el ruido es terrible, los pitidos son continuos y el polvo que me está entrando en la tienda es exagerado, cuesta hasta respirar, y encima es tóxico, y si ya en esta calle es imposible respirar a veces, que incluso hay días que estás ahogada, pues ahora imagínate. La carretera ya es estrecha, hay tráfico... Yo ya no sé qué están haciendo con tantas obras aquí siempre", señaló Deli García, propietaria de un herbolario de la zona", que se encuentra rodeado de obras del asfalto y de coches atascados en la puerta de su establecimiento.

Los trabajos sobre el pavimento para mejorar la avenida de la Costa están causando no solo el malestar de los vecinos y de los trabajadores en los locales, sino que está también provocando grandes retenciones desde la plaza del Continental hasta la zona de Carmelitas en el paseo de Begoña. "El otro día, mi padre me tenía que venir a buscar en coche, y estaba esperando y esperando y no llegaba, y yo ya estaba preocupada, y cuando le llamé me dijo que se habían puesto a hacer obras y que llevaba un cuarto de hora o más esperando", señaló Jessica García, encargada de un negocio de la vía.

Deli García en el exterior de su negocio con un atasco de fondo. | JUAN PLAZA

La trabajadora, además, señaló que el tráfico no es el único problema de estas obras viales, sino que la desmesurada suciedad ya la tienen dentro de su establecimiento. "La cantidad de polvo es muchísima, es terrible. Cuando la máquina de obra está quitando el cemento o expulsándolo, entra todo el polvo dentro de la tienda, y esto es una tienda de alimentación", añadió. Este camión de cemento actúa en los horarios de mañana, obligando a García a cerrar la puerta de su establecimiento, al igual que muchos otros locales. "Tuvimos que cerrar la puerta de la tienda porque era ya exagerado todo lo que estaba entrando, aquí tenemos comida", denunció.

Pese a que el ruido para ella no es lo más molesto, sí que afirmó la incomodidad de muchos clientes y conocidos ante esta situación. "Muchas personas se están quejando de esta situación", advirtió. Por otro lado, García demandó la falta de información general sobre las obras y sobre los cortes de circulación, ya que "cuando se ponen a hacer las obras, paran a los vehículos, y no se les deja circular hasta que no terminen, y no saben cuánto tiempo puede ser eso".

La gran avenida de dos carriles, con un aire denso y un ambiente ruidoso, contaba con muchos vecinos y transeúntes, los cuales destacaban la "incomoda continuidad del ruido de las obras", la falta de paso para las ambulancias, pues una de ellas "la vio en sentido contrario" por una de las calles salientes de la arteria, y la cantidad de polvo "indecente", además de resaltar el intenso olor al monóxido de carbono de los coches y del levantamiento del asfalto.