Álvaro Muñiz, presidente del Ateneo Jovellanos: "Tengo claro que no dejaría colgada a una institución en la que creo"

Álvaro Muñiz Suárez (Gijón, 1953), quien preside el Ateneo Jovellanos desde 2022, volverá a presentarse a las elecciones que se llevarán a cabo el 20 de noviembre en caso de que no haya ningún otro candidato.

Hasta el momento, Muñiz no atisba "ningún movimiento" en ese sentido.

Se aproximan nuevas elecciones. ¿Cómo las afronta?

Como vengo diciendo, las afronto a la espera de ver si se anima la gente. De momento, nadie se anima. Esto que digo puede sonar a que lo veo como que presidir el Ateneo Jovellanos es "una lata", pero nada más lejos de la realidad. El tema es que creo que la alternancia es buena para las instituciones siempre que se opte por ellas con un planteamiento de responsabilidad. Eso sí, lo que tengo claro es que lo que no voy a hacer es dejar colgada a una institución en la que creo. Con lo cual, me encuentro esperando a ver si alguien se presenta, pero por ahora no veo ningún movimiento. Si todo sigue así, pues presentaré mi candidatura.

¿Ve complicado que se produzcan movimientos?

Directamente es que no veo ningún movimiento en ese sentido. Y eso que intento siempre provocar para que así sea. Y vuelvo a repetir que no es un problema de estar cansado. Mi ego ya está suficientemente pagado desde hace mucho tiempo y para influir en una institución no necesito ser presidente.

Si sigue como presidente, ¿continuaría trabajando en la misma línea?

Indudablemente. Los planteamientos serían, en primer lugar, seguir con el estilo del Ateneo, que es el que ha tenido desde que se creó y con el que se sienten representados los socios. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que una entidad cultural no se dedica solo a sus socios, sino que también impulsa actividades que van en beneficio de la actividad cultural de la ciudad. Y, en tercer lugar, como hice desde que llegué, aparte de ser un enamorado de planteamientos novedosos, me gusta basarme bastante en los ciclos, como los de salud mental, la mujer o la monarquía, y no tanto en conferencias o actividades no periódicas.

¿Su junta directiva se mantendría?

Sí, en general sí que se mantendría el grueso de la directiva.

¿En qué situación se encuentra la entidad?

Está saneada y equilibrada. No tenemos grandes pretensiones. Estamos en el paraguas de entidades ubicadas en la antigua Escuela de Comercio, que es algo que nos permite tener unas instalaciones dignas. Además, venimos haciendo una media de dos o tres actividades semanales durante todo el año, a excepción de julio y agosto, Navidad y Semana Santa. El resto del año, la media es de dos o tres actividades por semana y, económicamente, los ejercicios se equilibran. Aquí no estamos ni para ganar dinero ni para perderlo. El socio paga 75 euros al año y en eso tampoco habría cambios.

¿Siente que hay un problema de relevo generacional en este tipo de asociaciones?

No. Más bien creo que la gente le tiene mucho miedo a esto de las presidencias por si no están a la altura. Muchos me dicen: "Es que no estoy preparado". Pero eso no hace falta, lo único que hace falta es tener sentido común porque siempre hay gente que te guía y enseguida eres un cuerpo social. Lógicamente, sí que hay que conocer un poco la entidad y tener un ADN que conviene respetar y que hace que todo funcione. Pero, a partir de ahí, no hay por qué tener miedo y la sociedad actual no se siente segura. En cuanto al Ateneo Jovellanos, hay muchas personas que están preparadas para llevar las riendas de la entidad.

Se mostró de acuerdo con el plan para Tabacalera y el Piñole.

Es un tema que no me parece que pueda ser motivo de polémica. Me parece que los gestores son los que tienen que tirar para adelante y los demás no podemos decir nada hasta que veamos que hay cosas inconvenientes. A título personal manifesté estar de acuerdo y vuelvo a repetir que para tomar la decisión hay un equipo de gobierno. Además, Tabacalera es una instalación que tiene unos visos divinos de ser un centro cultural de primer orden y que en muy pocas ciudades pueden tener un equipamiento de esas características.

¿Cree que las dudas que surgieron se resolverán con la ronda de reuniones?

No voy a calificar el porqué de esas protestas, pero me temo mucho que están muy relacionadas con la política de esta ciudad. Y a ese trapo no voy a entrar.