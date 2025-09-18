Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se aprueban las tarifas vigentes para el año 2026 para las empresas residentes en las instalaciones de Gijón Impulsa

El Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón ha aprobado por mayoría dos asuntos importantes

M. O.

El Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (PETSA), que preside la Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega, reunido esta mañana, ha aprobado por mayoría, los siguientes asuntos:

  • Las tarifas que estarán vigentes para las empresas residentes en nuestras instalaciones durante el año 2026. Éstas se actualizarán con el IPC al 31/12, que en estos momentos se estima entre el 2,5 y 3%.
  • También resultó aprobada la previsión de ingresos y gastos e inversiones para el año que viene, dandocobertura a las acciones de PETSA y a las líneas del Pacto Gijón Futuro 2024-2027, por un importe total superior a los 8,268 M de euros para gestionar todo lo relacionado con la promoción empresarial y turística de Gijón/Xixón, siendo un 5,18% superior al del año anterior.
Tabla de inversión-

Tabla de inversión- / Cedida a LNE

En declaraciones de Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón “Nuestra Concejalía continúa trabajando con determinación para cumplir los objetivos marcados en el Pacto Social Gijón Futuro 2024-2027. El refuerzo presupuestario que presentamos es la respuesta directa que damos a la necesidad de apoyar a las empresas, emprendedores y al sector turístico, motores fundamentales para el crecimiento y la transformación de nuestra ciudad”.

