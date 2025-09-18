Se aprueban las tarifas vigentes para el año 2026 para las empresas residentes en las instalaciones de Gijón Impulsa

El Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (PETSA), que preside la Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega, reunido esta mañana, ha aprobado por mayoría, los siguientes asuntos:

Las tarifas que estarán vigentes para las empresas residentes en nuestras instalaciones durante el año 2026. Éstas se actualizarán con el IPC al 31/12, que en estos momentos se estima entre el 2,5 y 3%.

También resultó aprobada la previsión de ingresos y gastos e inversiones para el año que viene, dandocobertura a las acciones de PETSA y a las líneas del Pacto Gijón Futuro 2024-2027, por un importe total superior a los 8,268 M de euros para gestionar todo lo relacionado con la promoción empresarial y turística de Gijón/Xixón, siendo un 5,18% superior al del año anterior.

Tabla de inversión- / Cedida a LNE

En declaraciones de Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón “Nuestra Concejalía continúa trabajando con determinación para cumplir los objetivos marcados en el Pacto Social Gijón Futuro 2024-2027. El refuerzo presupuestario que presentamos es la respuesta directa que damos a la necesidad de apoyar a las empresas, emprendedores y al sector turístico, motores fundamentales para el crecimiento y la transformación de nuestra ciudad”.