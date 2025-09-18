El aviso de CCOO e IU: "Es el camino más corto para la privatización de las empresas municipales"

Los representantes de Comisiones Obreras en los consejos de administración de las tres grandes empresas municipales –Emtusa, Emulsa y EMA–no votarán a favor de sus presupuestos para 2026. Un voto que no es tanto un rechazo a los proyectos e inversiones que se definen e como una forma de visibilizar el rechazo del sindicato a la política fiscal del gobierno local de Foro y PP que ha apostado por una congelación general de impuestos, tasas y precios públicos para el año que viene. Para Jorge Espina, secretario general de la organización sindical en Gijón, "congelar sus ingresos es el camino más corto para llegar a una privatización de las empresas municipales". Un temor que compartió con el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, tras una reunión de trabajo compartida.

Espina aboga por una subida de precios acorde a la subida del IPC ya que «el superávit que ahora tienen las empresas municipales es algo puntual. Nadie nos garantiza que esa situación siga así en el futuro». Y por ello, y porque en el gobierno municipal ahora está el PP que si plantea posiciones privatizadoras en otros territorios, Espina y Suárez Llana alertan de ese peligro para las empresas del Ayuntamiento de Gijón.

Una deuda de 14 millones con los vecinos

Para Suárez Llana la propuesta fiscal del gobierno muestra una «visión cortoplacista de los ingresos municipales y no, no es posible hacer más con menos, y ya lo estamos viendo: pabellones con goteras" indicó el edil de IU jugando con una frase del portavoz de Foro. Desde IU se critica con dureza que no se quiera tocar el IBI para, por ejemplo, hacer distinciones entre el rural y el urbano, y que no se fijen recargos para esas 8.000 viviendas vacías que contabilizan los estudios en Gijón.

Criticó también el líder municipal de IU que el gobierno de Carmen Moriyón congele ingresos al tiempo que compromete gastos millonarios en obras que trascenderán su mandato, como Tabacalera pero «sigue sin pagar los 14 millones de deuda que tiene con los vecinos por las ayudas a fachadas».