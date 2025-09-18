Cegisa impulsa el Bosque de la Calma en su acción de 2026
Cementerios de Gijón dedica un millón a gasto corriente y otro medio a inversiones
El arranque de la construcción del denominado Bosque de la Calma dentro del plan de ampliación del Parque de Cenizas, en el cementerio de Deva, es elemento clave en el proyecto de inversiones de la sociedad Cementerios de Gijón (Cegisa). Su consejo de administración aprobaba ayer un presupuesto corriente de 1.070.000 euros y un plan inversor que suma 505.873 euros más a las cuentas de 2026.
Los ingresos suben un 4% respecto a la previsión de cierre de 2025 gracias a la tasa de mantenimiento vigente desde 2024 y un incremento en las tarifas forzado en el consejo pese a la propuesta inicial de congelación. "Nuestro objetivo es ofrecer un servicio eficiente, sostenible y respetuoso para todas las familias gijonesas", planteó el presidente de Cegisa, el edil popular Abel Junquera.
