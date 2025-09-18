Cocemfe reivindica "que no haya barreras" en la futura Tabacalera

Fue ayer el turno de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en el marco de la ronda de contactos con entidades que ha impulsado el gobierno local para explicar los planes de reorganización de varios equipamientos culturales, que implicará, por ejemplo, el traslado del Museo Nicanor Piñole a un edificio anexo al Centro de Arte Tabacalera. "Queremos que no haya barreras", subrayó tras la reunión Mónica Oviedo, presidenta de Cocemfe Asturias, que también avaló la implementación de un ascensor en lo que será la nueva Oficina de Igualdad junto a la plaza de Europa. "Es una gran noticia", indicó.

Mónica Oviedo reivindicó que se tenga en cuenta la normativa de accesibilidad en el gran proyecto cultural de Tabacalera. También solicitó, en ese sentido, una reunión para conocer en detalle los planos de la obra "para que no se nos escape ningún detalle".

Manifestó Mónica Oviedo el objetivo de que, desde el punto de vista artístico, se tengan en consideración discapacidades como la visual o auditiva para que cualquier persona pueda disfrutar del contenido de Tabacalera. "Que con los avances tecnológicos todos podamos ser atendidos", deseó la presidenta de Cocemfe, que agradeció la convocatoria del Ayuntamiento para tratar el proyecto, que contempla también el paso del legado de Nicanor Piñole por el Palacio de Revillagigedo como antesala de su desembarco en Tabacalera.