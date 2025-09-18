Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncia de "riesgos psicosociales" en el IES Roces, que lo niega

El sindicato de enseñanza SUATEA alertó de la existencia de "riesgos psicosociales" en el IES Roces aludiendo una "imposición férrea por parte del equipo directivo de determinadas formas de trabajo". También abogó por que Inspección Educativa ejerza "un papel mediador" en el conflicto. Desde el centro transmitieron que lo denunciado por SUATEA es "completamente falso, demostrable conforme a la ley y al proyecto educativo" y rechaazaron la acusación de "estar privatizando la enseñanza".

