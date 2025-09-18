El edificio de Manuel del Busto en Cabrales luce nueva fachada

El emblemático edificio de Manuel del Busco en la esquina de las calles Cabrales y Jovellanos ya luce su nueva fachada, libre de los andamios que la cubrían hasta ahora. Este es un nuevo paso de las obras que arrancaron en agosto de 2023 para poner en marcha la promoción de viviendas Náutico Élite.

Más allá de que la fachada de este edificio ubicado en pleno centro de la ciudad ya esté prácticamente lista -salvo la parte baja-, en el interior del edificio continúan las labores.

Esta obra impulsada por la empresa Nuevo Espacio conllevará la creación de 16 viviendas y un ático de lujo.