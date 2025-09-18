Encuentro vecinal de todo el país para hablar de vivienda

Gijón acogerá el IV Encuentro Vecinal de Grandes y Medianas Ciudades, que se celebrará los próximos días 15 y 16 de noviembre, bajo el lema "Vivienda y ciudad, Emergencia Habitacional". Este encuentro a nivel nacional contará con alrededor de cien delegados de todo el territorio, pertenecientes a la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV). "Por parte de Cavastur estamos muy orgullosos de poder celebrarlo en Gijón. Como todo el mundo sabe, esto es la mayor preocupación de los españoles, de los asturianos, y de todo el mundo en general", señaló la presidenta de Cavastur, María José Cuervo, que ayer mantuvo una reunión con alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios.

La propuesta de acoger en Gijón esta cita "les ha parecido interesante, tanto por el contenido como por la decisión de celebrarlo en Gijón", añadió Cuervo. El encuentro cuenta con el apoyo institucional de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, y ahora, tras la reunión, con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón.

En ese día y medio que durará el encuentro, se debatirá y se trabajará sobre tres ejes fundamentales que partirán de una conferencia bajo el marco del "derecho a la vivienda como eje de la cohesión urbana y social". Los tres ejes principales combinan la vivienda con el espacio público, la vulnerabilidad y cohesión social, y con los desafíos metropolitanos.

Durante la reunión con las autoridades gijonesas, a la que también acudió el vicepresidente de Cavastur, Luis Batalla, se presentó el programa de este certamen y el balance económico, y el Ayuntamiento de Gijón confirmó a Cavastur que estudiarán la mejor forma para ayudar y colaborar con esta iniciativa. "Nos dijeron que para la semana que viene tendremos respuestas, y en un principio, tanto a la alcaldesa como al concejal, les pareció una idea muy interesante", concluyó Cuervo.