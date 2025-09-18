Una Feria de Asociaciones en la Politécnica de Gijón visibiliza la Uni que queda más allá de las aulas: "Ganamos una base práctica"

Que la vida universitaria se extiende más allá de apuntes, exámenes y trabajos quedó probado ayer con creces en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI) de la Universidad de Oviedo en una Feria de Asociaciones erigida en escaparate para dar a conocer la actividad de sus colectivos integrantes y captar nuevos prosélitos. Fue una jornada donde rugieron con fuerzas coches, motos y drones, las creaciones que visibilizan la labor de las entidades, resumió María Placeres González, subdirectora de Estudiantes de la EPI, que ensalzó la importancia de estas asociaciones para el desarrollo académico del alumnado. "Les dan ‘soft skills’ y muchos valores que pueden añadir al currículum", subrayó.

El diseño y fabricación de un monoplaza eléctrico para competir en "Formula Student Spain" es el objetivo de "UniOvi eTech Racing", asociación formada por unos 40 alumnos. "La idea es que los nuevos estudiantes conozcan las diferentes asociaciones de la escuela y puedan apuntarse", explica Pablo Fernández, jefe de equipo y estudiante de Ingeniería en Organización Industrial. "La universidad no es solo ir a clase; con estos proyectos se gana una base práctica", reivindica, a su lado, Aitor Platas, jefe de mecánica del grupo.

En primer término, Carmen Marcos. Detrás, por la izquierda, Miguel Michelena, Daniel Cañada, Alejandro Trabanco y Manuel Carlón, de «4Space».

De las cuatro ruedas a las dos. Por esta última vía apuesta "Wolfast UniOvi", un equipo multidisciplinar que participa en la competición "MotoStudent". "Cuando acaba una, ya buscamos gente para la siguiente", cuenta Mónica González, estudiante de Ingeniería en Tecnologías Industriales. Para Nicolás Rubial, alumno de Ingeniería Mecánica, estas asociaciones brindan "una formación que la escuela, como tal, no te da". "Aprendemos sobre toma de decisiones, liderazgo, relaciones con empresas...", agrega González.

También tiene su stand en la feria "4Space", evolución del proyecto "Drone4Students" que pone el foco en el desarrollo de vehículos autónomos terrestres y marítimos. "Mucha gente no es consciente de todos los proyectos que hay en esta Universidad", dice Miguel Michelena, también de Ingeniería Mecánica. A unos metros, Lucía Aller, exalumna de la EPI, explica a unos jóvenes el funcionamiento de Ingeniería sin Fronteras, que tiene un convenio con la Universidad de Oviedo. "Los estudiantes que conjuguen con nuestros valores son siempre bienvenidos", proclamaAller, que aboga por "crear conciencia y sensibilización" en una mañana que aprender, lo que se dice aprender, se hace fuera del aula.