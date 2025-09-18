Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José María Ruilópez presenta "Sencillamente: ¡Oh Diosa!"

El escritor asturiano José María Ruilópez presentó ayer en el Ateneo Jovellanos su séptima novela, titulada "Sencillamente: ¡Oh Diosa!", una obra que aborda la relación entre una meretriz y un hombre. En la imagen superior, el autor, ayer junto a Cristina Álvarez de Cienfuegos.

