José María Ruilópez presenta "Sencillamente: ¡Oh Diosa!"
El escritor asturiano José María Ruilópez presentó ayer en el Ateneo Jovellanos su séptima novela, titulada "Sencillamente: ¡Oh Diosa!", una obra que aborda la relación entre una meretriz y un hombre. En la imagen superior, el autor, ayer junto a Cristina Álvarez de Cienfuegos.
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: 'Tiene un gran potencial
- Gijón, tierra de 'influencers': 'Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- Evacuada en ambulancia una mujer tras sufrir una caída en Campo Valdés, en Gijón
- Los vecinos de Nuevo Roces celebran los grandes proyectos para el barrio: 'Serán un atractivo
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos
- Gijón, a la captura del gastizo turista chino: 'El objetivo es explorar este nuevo mercado