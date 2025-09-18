Luto en la abogacía por Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso

Luto doble en la abogacía gijonesa por los fallecimientos de los letrados Cristino Abel Díaz Arregui y Marta Felgueroso Juliana a los 60 y 65 años de edad, respectivamente. "Es un día muy triste", confesaba ayer Benigno Villarejo, decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, que acudió al tanatorio de Cabueñes para expresar sus condolencias a las familias, muy afectadas por las pérdidas de los suyos.

Cristino Abel Díaz falleció ayer de forma repentina al sufrir un infarto. Nacido en Siero, pronto se trasladó a Gijón. Estudió Derecho en la Universidad de Oviedo y también cursó un MBA (Máster en Administración de Empresas) en Barcelona. Especializado en derecho civil y mercantil, realizó asimismo el servicio militar. "Le definía la nobleza; era un hombre honrado, discreto y bueno y, sobre todo, muy familiar", afirmaba ayer su hermana Marga Díaz.

Por su parte, Benigno Villarejo destacó a Cristino Abel Díaz como una persona "exigente, rigurosa y meticulosa". A nivel profesional, "era irreprochable", agregó el decano, que además ensalzó que uno de los grandes "exponentes" de la marcha colegial a Covadonga. El funeral por Cristino Abel Díaz se oficiará en la iglesia parroquial de San Lorenzo hoy a las 18.00 horas.

Marta Felgueroso falleció el martes, víctima de una larga enfermedad. Estudió en la antigua Universidad de Cimadevilla, impulsada por Fermín García-Bernardo, y se especializó en derecho civil. "Era una profesional muy seria", ensalzó ayer su hermano José Luis. "Se dedicaba sobre todo a temas personales, matrimoniales y sucesiones", indicó Benigno Villarejo, que calificó a Marta Felgueroso como una persona "cariñosa, cálida, alegre, sonriente y entrañable". "Se llevaba bien con todo el mundo", apostilló el decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, que resaltó que, como compañera, Felgueroso "era excepcional". "Daba gusto encontrarte con ella", ponderó Benigno Villarejo, que asimismo aplaudió la "conducta irreprochable" de la letrada en el plano profesional. "En los pleitos, no tenía problemas en dialogar o intentar llegar a acuerdos", sostuvo Villarejo. El funeral por Marta Felgueroso Juliana será hoy, a las 13.00 horas, en la iglesia de San Julián de Somió.