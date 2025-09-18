La Pecuaria y el PERTE del Agua lanzan la inversión de la EMA a 15,2 millones

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) pulverizará en 2026 todos sus récords en materia de inversión, que no son pocos. La empresa que preside el concejal forista Jesús Martínez Salvador presenta en sus cuentas para el año que viene un listado de inversiones que suma 15.201.000 euros. La cifra más alta de su historia, que se eleva en más de 4,5 millones sobre la recogida en el documento presupuestario de este 2025 y duplica la media que en inversión real se ha alcanzado en los últimos años. Entre 2020 y 2024, la EMA ejecutó 39,9 millones en obras.

El espectacular incremento de 2026 se asienta en dos pilares: la obra en la avenida de la Pecuaria que acaba de comenzar y que ejecutará sus fases de túnel a lo largo del próximo año y el remate de las actuaciones vinculadas al proyecto Arrudos 100 que la EMA y Gijón, en colaboración con otras entidades y municipios asturianos, ha realizado con financiación europeo a través del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) del Agua.

Todo ello sin olvidar, como indica el director-gerente Vidal Gago en el informe remitido a los miembros del consejo de administración, los importantes capítulos de obras en marcha y a previsión de realizar más en coordinación con proyectos impulsados desde las concejalías del Ayuntamiento.

El impacto de la obra en la avenida de la Pecuaria es tanto que se lleva un tercio del total de inversiones. En concreto, son 5.150.000 euros para la segunda fase de las obras de refuerzo de la red de abastecimiento y saneamiento separativo que pasa por la avenida. A actuaciones vinculadas al proyecto Arrudos 100 van, en la suma de todas las partidas descritas en el proyecto, un total de 3,3 millones de euros.

En proyectos que hacen referencia única y exclusivamente a la red de abastecimiento de aguas destacan los 850.000 euros para renovación en Torcuato Fernández Miranda, 120.000 para el canal de Llantones y 950.000 para la instalación de contadores de telecturas. En materia de saneamiento, se visibiliza el compromiso con la zona rural reservando 600.000 euros para la extensión de la red –a los que hay que sumar otros 40.000 para la redacción de los proyectos– y 800.000 para acciones en la parroquia de La Pedrera.

También tienen nombre y apellido los 50.000 euros para un colector en Príncipe de Asturias, 130.000 euros para ejecutar redes en los urbanizables de Nuevo Gijón, 180.000 para acciones en la parcela de Peritos y 975.000 euros para el proyecto compartido con el Ayuntamiento en el ámbito de La Serena, en El Llano. Precisamente para acometer acciones que vengan determinadas por obras de impulso municipal se reservan un total de 1.250.000 euros.

El presupuesto de inversiones crece y el presupuesto corriente baja. Un decremento del 3,2% respecto a este año que deja la previsión de ingresos y gastos en 27.218.300 euros. En materia de ingresos se estima un crecimiento del 1,51% en la cifra de negocio a partir de una facturación periódica de 15,4 millones, una facturación de enganches y servicios viarios de 1,1 y 144.000 euros en prestación de servicios.

Otro dato, en el epígrafe de exceso de provisiones solo se fijan 364.500 euros. Aquí se incluye el 30% de la provisión que se había dotado en 2024 ante la demanda de la constructora del tanque de tormentas del Arbeyal. La explicación es que la demandante "ha reducido sus pretensiones iniciales y se prevé un resultado favorable por un importe incluso superior".

En materia de gastos suben los aprovisionamientos ante la estimación de que se elevará el precio del agua que se compra a Cadasa y bajan los costes de personal por jubilaciones. En todo caso los gastos por personal alcanzan los 10,7 millones.