El PSOE acusa a Foro de mentir sobre las obras del Museo Piñole

El PSOE de Gijón denunció ayer que Foro "faltó a la verdad a la hora de renunciar a la obra de climatización del Museo Nicanor Piñole", reforma que se denegó la semana pasada, como publicó este periódico, tras un aviso de la comisión del catálogo, que veía inviable la actuación con la protección patrimonial del inmueble, obligándolo así a desistir la licitación para crear un nuevo Museo Nicanor Piñole en la Tabacalera.

"La Alcaldía aprobó el proyecto de climatización en febrero de 2025 y publicó la licitación en junio sin tener en cuenta el carácter protegido del inmueble. De hecho, el jefe de la Unidad Técnica de Instalaciones propuso a la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, que reformulara el proyecto. La única razón por la que no se hace la obra es el empecinamiento del gobierno local en cerrar el museo; no es cierto que no se pueda realizar", señaló la portavoz del partido socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres.

Actuación inviable

Con un plan de reorganización de espacios culturales ya conocido y que pasa por crear un Nuevo Museo Nicanor Piñole, la tramitación municipal tuvo que ponerle fin, y con ello la licitación lanzada en junio para reformar el viejo sistema de climatización del edificio valorada en 200.000 euros. "El Revillagigedo no es de propiedad municipal. ¿Acaso quieren gastar los 200.000 euros del Piñole en un edificio privado? López Moro se está comportando como esos propietarios sin escrúpulos que no llevan a cabo las obras necesarias para que el inquilino, en este caso, la obra artística, se vea obligado a irse", reiteró la portavoz socialista.

Asimismo, la portavoz socialista instó al gobierno local a "actuar con rigor" y ha solicitado acceso a los expedientes relacionados con las obras del Piñole, incluido el informe técnico que se utilizó para desestimar la licitación.