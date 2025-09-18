El PSOE acusa a Foro de mentir sobre las obras del Museo Piñole
Los socialistas aseguran que la obra no se lleva a cabo por "un mal planteamiento"
a. s. y.
El PSOE de Gijón denunció ayer que Foro "faltó a la verdad a la hora de renunciar a la obra de climatización del Museo Nicanor Piñole", reforma que se denegó la semana pasada, como publicó este periódico, tras un aviso de la comisión del catálogo, que veía inviable la actuación con la protección patrimonial del inmueble, obligándolo así a desistir la licitación para crear un nuevo Museo Nicanor Piñole en la Tabacalera.
"La Alcaldía aprobó el proyecto de climatización en febrero de 2025 y publicó la licitación en junio sin tener en cuenta el carácter protegido del inmueble. De hecho, el jefe de la Unidad Técnica de Instalaciones propuso a la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, que reformulara el proyecto. La única razón por la que no se hace la obra es el empecinamiento del gobierno local en cerrar el museo; no es cierto que no se pueda realizar", señaló la portavoz del partido socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres.
Actuación inviable
Con un plan de reorganización de espacios culturales ya conocido y que pasa por crear un Nuevo Museo Nicanor Piñole, la tramitación municipal tuvo que ponerle fin, y con ello la licitación lanzada en junio para reformar el viejo sistema de climatización del edificio valorada en 200.000 euros. "El Revillagigedo no es de propiedad municipal. ¿Acaso quieren gastar los 200.000 euros del Piñole en un edificio privado? López Moro se está comportando como esos propietarios sin escrúpulos que no llevan a cabo las obras necesarias para que el inquilino, en este caso, la obra artística, se vea obligado a irse", reiteró la portavoz socialista.
Asimismo, la portavoz socialista instó al gobierno local a "actuar con rigor" y ha solicitado acceso a los expedientes relacionados con las obras del Piñole, incluido el informe técnico que se utilizó para desestimar la licitación.
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: 'Tiene un gran potencial
- Gijón, tierra de 'influencers': 'Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- Evacuada en ambulancia una mujer tras sufrir una caída en Campo Valdés, en Gijón
- Los vecinos de Nuevo Roces celebran los grandes proyectos para el barrio: 'Serán un atractivo
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos
- Gijón, a la captura del gastizo turista chino: 'El objetivo es explorar este nuevo mercado