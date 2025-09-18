Pumariega: "Trabajamos en cumplir el pacto Gijón Futuro"

"Nuestra concejalía continúa trabajando con determinación para cumplir los objetivos marcados en el Pacto Social Gijón Futuro . El refuerzo presupuestario que presentamos es la respuesta directa que damos a la necesidad de apoyar a las empresas, emprendedores y al sector turístico, motores fundamentales para el crecimiento y la transformación de nuestra ciudad". Esa fue la reflexión de la vicealcaldesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega, tras ver aprobada la propuesta económica para 2026 de a empresa municipal de Promoción Empresarial y Turística (PETSA), que ella presida.

Un presupuesto total de 8,2 millones, lo que supone un incremento del 5,18% sobre este ejercicio. De ese dinero hay 875.000 euros que van a acciones de inversión.