Un recorrido por la exposición del Revillagigedo: El fotoperiodismo

A partir del siglo pasado la imagen fotográfica pasó de ser complemento de la noticia a ser protagonista de la información. Hasta las décadas de 1960 y 1970 no tuvo el fotoperiodismo un papel destacado ni fue valorado como debe en la prensa gijonesa. Puede que el primer reportero gráfico de Asturias fuese Modesto Montoto que trabajó en exclusiva para revistas gráficas que editaban los emigrantes asturianos en La Habana.

El más importante en Gijón fue desde el año 1920 hasta la guerra civil Constantino Suárez que publicó sus fotos en "La Prensa", "El Noroeste", "Avance"… Hasta 1975 trabajaron reporteros como Luis Guerrero en "Voluntad" y "LA NUEVA ESPAÑA", y Vegafer (Fernando Vega Fernández) y Julio Matilla en "El Comercio". Otros fotógrafos gijoneses como Laureano Vinck, Foto Film, Foto Lena, Gonzalo Vega, Encinas o Perlines compaginaban sus colaboraciones fotográficas en la prensa con el trabajo en sus estudios y los encargos de reportajes para particulares. Desde finales de la década de 1970, con la transición a la democracia, fueron muchos los fotógrafos dedicados de hecho al fotoperiodismo.

En el Muséu del Pueblu d´Asturies se conservan los archivos del diario "La Prensa", de Gijón, entre 1921 y 1936, y "La voz de Asturias", así como los archivos de los reporteros Joaquín Bilbao, Ramón González o Juan Carlos Tuero.

La colección fotográfica de Constantino Suárez Fernández (Gijón, 1899-1983) es una joya. Esa joya está en Gijón (11.000 fotos más otros documentos con anotaciones del fotógrafo) y se conserva en el Muséu del Pueblu d´Asturies siendo protagonista desde hace años de libros, artículos, exposiciones, documentales… Lo último la serie documental "Proyecto Súarez" de Leonor Suárez y disponible en "Youtube".

Barricada durante la revolución de octubre de 1934. / FOTO KLARK (MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES)

Constantino Suárez (Gijón, 1899-1983), comenzó su carrera profesional en el año 1920, y complementó la actividad desarrollada en su estudio fotográfico de Gijón con una notable labor como corresponsal de prensa. Durante la guerra civil su profesión convierte a Suárez en testigo de excepción de la realidad de la Asturias republicana. Desde el frente hasta la retaguardia Suárez capta con su cámara imágenes sorprendentes, y con un nivel de calidad comparable a otros grandes fotógrafos de guerra contemporáneos.

Tras la contienda su labor como fotoperiodista, y el hecho de haber sido socio del Ateneo Obrero de Gijón, se convierten en cargos suficientes para inhabilitarle profesionalmente. Se le retira su carné de fotógrafo y se le encarcela en la prisión de El Coto, en varias ocasiones, entre los años 1937 y 1957. A comienzos del año 2011 el Ayuntamiento de Gijón aprobó dar el nombre de "Jardines del Fotógrafo Constantino Suárez" a una zona verde en el barrio de El Coto. Un lugar hermoso y abierto muy cerca de la antigua cárcel del distrito (sombría y cerrada) donde él había estado preso unos años durante la posguerra. En el acto de inauguración de esos jardines, el 9 de junio de 2011, la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, "los nietos de Suárez", le restituyó simbólicamente el carné profesional que le fuera retirado setenta y cuatro años antes, nombrándolo a título póstumo Socio de Honor.