La UNED inicia el curso de verano de arte rupestre
La sede de la UNED en Gijón (en la imagen) acogió ayer el inicio del curso de verano titulado "En los orígenes del arte: de neandertales a sapiens en la Cuenca del Nalón (Asturias)". Este programa de historia y antropología tendrá lugar hasta el viernes 19 de septiembre.
