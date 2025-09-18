Visto para sentencia el juicio por defraudar a la Seguridad Social

A cuatro años y medio de prisión asciende la petición de la Fiscalía para la administradora de una agencia de modelos acusada de defraudar más de 197.000 euros. Esa solicitud, además de una multa de 500.000 euros, se mantiene tras el juicio celebrado ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial. El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, administradora única desde el 2000 de una sociedad mercantil con sede en Gijón, dejó de abonar las cuotas de la Seguridad Social entre 2017 y 2020. El juicio quedó visto para sentencia.