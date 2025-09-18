"Esto Ye Ciares" inicia el proceso para la renovación de la directiva
El 1 de octubre culminará el plazo para la presentación de candidaturas para encabezar la asociación vecinal "Esto Ye Ciares". Así quedó refrendado ayer en una asamblea extraordinaria que tenía, como único punto del día, la convocatoria de elecciones. "Habrá cambios, hay gente que necesita tomar aire", avanzó el presidente, Víctor Díaz, que señaló que continuará en el proyecto, sin saber, eso sí, el rol. Díaz le quitó importancia al puesto que pueda ocupar. "Todos tenemos voz y voto", subrayó.
Previa a esa apertura oficial del proceso electoral tuvo lugar la asamblea ordinaria de "Esto Ye Ciares", en la que se aprobaron las cuentas de 2024 y se abordaron la memoria de actividades y los presupuestos del año en curso. También se realizó un balance de las fiestas populares y la directiva transmitió a los asistentes el estado del proyecto de rehabilitación del Hogar del Productor. El encuentro vecinal sirvió para poner sobre la mesa varias reivindicaciones de la asociación, como mejoras en el asfaltado de la avenida Hermanos Felgueroso. A su vez, Víctor Díaz señaló que el resultado de las obras en la avenida Pablo Iglesias no convence. "Hay baldosas sueltas, alcantarillas reventadas...", sostuvo Díaz, que reclamó además una mayor limpieza de la avenida.
