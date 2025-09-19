Adif suma otro medio millón al proyecto del metrotrén para realizar estudios

El proyecto del metrotrén, actualmente en redacción, incorporará nuevos estudios hidrogeológicos que serán dirigidos por una asistencia técnica que velará, durante cinco años, tanto por la propia redacción del proyecto como por la fase constructiva que resulte tras la licitación de una obra por ahora sin fecha. El contrato, formalizado el pasado agosto a un medio propio de la Administración, Ineco, y por 453.460 euros, surge, dice Adif, por las indicaciones recogidas en la declaración de impacto ambiental del proyecto.

Aclara Adif que lo que se adjudica es un contrato de asistencia técnica encargada del "seguimiento piezométrico" –la piezometría es la disciplina que analiza la cantidad de aguas subterráneas existentes en un terreno–, y que abordará un trabajo que irá en "paralelo al actualmente en vigor" para la redacción de la prolongación del túnel. "El nuevo contrato tiene como objetivo llevar a cabo un análisis y seguimiento hidrogeológico de la zona, tal como establece la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se emitió sobre el proyecto de construcción", completa.

El objetivo de este nuevo contrato, formalizado el pasado día 8 de agosto, es realizar "una serie de estudios hidrogeológicos" que se incorporarán al proyecto de redacción y que complementarán la información de la estructura con la que ya se contaba hasta ahora. La larga vigencia del contrato, de cinco años (60 meses), surge como "estimación", añade Adif, porque la idea es que esta asistencia pueda "abarcar el proceso de redacción del proyecto de construcción del tramo del túnel hasta Cabueñes como su construcción".

El nuevo encargo formaliza un servicio de consultoría y asistencia técnica y abordará tanto los citados trabajos de seguimiento piezométrico como el estudio del "estado de los puntos de agua". Es sabido que en la actuación del metrotrén uno de los aspectos que más preocupa es la filtración de agua al a estructura y su complejidad técnica para poder prolongar el túnel hasta Cabueñes, su parada final.

Más inversión

Parece que en las últimas semanas, en este sentido, Adif está realizando una puesta a punto de una actuación postergada en la ciudad. Además de formalizar este encargo, ha actualizado los dos contratos vigentes para la redacción del proyecto: el de la prolongación del túnel como tal y el de la estación de la plaza de Europa. Ambos se modificaron en julio con un incremento presupuestario conjunto que suma más de 650.000 euros y con una ampliación de plazo de seis y ocho meses, respectivamente, si bien ambos, lanzados hace años, han ido avanzando con más lentitud de lo previsto. Lo que Adif aclara ahora, en cualquier caso, es que la nueva asistencia técnica surge como complemento a los trabajos en marcha y no supone "per se" un cambio en el planteamiento original.