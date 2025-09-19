"Afueras" ya se disfruta en el Antiguo Instituto
La sala 1 del Antiguo Instituto acogió ayer la presentación de la exposición "Afueras. Memorias del extrarradio", de Natalia Pastor y Roxana Popelka. Este es uno de los atractivos con los que contará la Noche Blanca, que se desarrollará el próximo 27 de septiembre. En la imagen, un momento de la presentación, a la que asistió, entre otros, la edil Montserrat López Moro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- Luto en la abogacía por Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- Patadas a los coches, intento de agresión... así fue la intervención policial en Gijón por un hombre borracho en plena calle
- Los planes para El Natahoyo activan su vida comercial: 'Tiene un gran potencial
- Gijón, tierra de 'influencers': 'Hasta que no te pones con las redes sociales, no te das cuenta del impacto que tienen
- El edificio de Manuel del Busto en Cabrales luce nueva fachada
- El Llano celebra el inicio de la obra del el parque de La Serena: 'Era necesaria
- El Chaflán se despide de sus clientes 'con la mochila cargada de abrazos y buenos momentos