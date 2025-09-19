"Afueras" ya se disfruta en el Antiguo Instituto

La sala 1 del Antiguo Instituto acogió ayer la presentación de la exposición "Afueras. Memorias del extrarradio", de Natalia Pastor y Roxana Popelka. Este es uno de los atractivos con los que contará la Noche Blanca, que se desarrollará el próximo 27 de septiembre. En la imagen, un momento de la presentación, a la que asistió, entre otros, la edil Montserrat López Moro.