Andrés Ortega: "Las pantallas crean soledad e impiden la solitud"

"Para tratarse de un ensayo sobre la soledad, no me siento nada solo". Andrés Ortega (Madrid, 1954), nieto del filósofo José Ortega y Gasset, fue galardonado durante la tarde de ayer, en la Casa Natal de Jovellanos, en Gijón, con el XXXI Premio Internacional de Ensayo "Jovellanos" por su libro "Soledad sin solitud".

"Este ensayo mío gira en torno a una tesis sencilla sobre esas nuevas tecnologías y formas de vivir de las que nos hemos dotado los humanos que, no hay que olvidarlo, generan más soledad y además impiden el disfrute de lo que, recuperando un viejo vocablo español, he llamado solitud, esa retirada estratégica temporal a uno mismo", explicó Ortega durante la entrega de los galardones, dedicada también a la memoria del escritor asturiano y miembro del jurado del premio Xuan Bello, fallecido este verano.

La obra del intelectual madrileño ahonda en la distinción entre la soledad no buscada y la deseada, la solitud, y en "los agentes de la actualidad que amenazan la capacidad humana de razonar y analizar, y sus relaciones interpersonales". "Antes, con quien pasábamos más tiempo era con nuestras familias y amigos; ahora, el número uno, con diferencia, son las pantallas. Y no digo que todo sea negativo, porque los sistemas de comunicación que hay permiten unas relaciones que antes no teníamos, pero creo que los mismos fenómenos que nos llevan a más soledad son los que nos impiden más solitud", relató Ortega.

Público asistente al acto. / Marcos León

"Este premio realza la importancia y necesidad del ensayo en nuestro tiempos, tan cambiantes y tan necesitados de análisis profundos y constantes", añadió el galardonado. El premio, dotado con 9.000 euros, es uno de los más prestigiosos y de mayor remuneración en el panorama nacional del género del ensayo.

El mejor poema

Además del citado premio, por el que compitieron 326 originales de distintos países, se hizo entrega del XII Premio Internacional de Poesía "Jovellanos-El Mejor Poema del Mundo", recibido por la madrileña Vanesa Pérez-Sauquillo por su obra "Poema por escribir". El galardón está dotado con 2.000 euros, que la poeta donó a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). "Los mejores poemas de mi vida han sido los que me han ayudado en momentos clave; por eso, el mismo día que me llamaron del premio decidí donarlo a los que luchan por que el mundo sea mejor", expuso.

Según relató Pérez-Sauquillo, la tesis de su poema se centra en que, "conforme lo voy escribiendo, va siendo menos mío y más del lector". "Yo siento que vivo entre huracanes, porque la poesía viene a mí con mucha fuerza, pero cada cierto periodo, a veces son años, entre un momento de escritura y otro, tengo espacio para la prosa", explicó además. Y añadió , como escritora también de versos infantiles, que "la poesía puede venir para lectores de todas las edades".

En el acto participaron también el director de Ediciones Nobel, Pelayo García; el presidente del jurado, José Luis García Delgado, y el concejal Jorge González-Palacios.